La Hermandad Matriz inaugura la exposición fotográfica "Traslado" sobre la Venida de la Virgen

La Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte ha inaugurado la exposición fotográfica "Traslado", una muestra del fotógrafo portugués Luis Henrique da Cruz que ofrece una visión personal de la Venida de la Virgen desde el Santuario hasta Almonte.

La exposición, instalada en el patio de la Casa Hermandad de El Rocío, reúne 20 fotografías en blanco y negro que retratan la atmósfera nocturna, los gestos y las emociones que rodean uno de los acontecimientos más significativos para la devoción rociera.

A través del contraste entre luces y sombras, el autor plasma tanto la dimensión colectiva de la Venida como escenas íntimas y detalles que suelen pasar desapercibidos entre la multitud. Las imágenes, de gran formato, componen un recorrido visual por el camino de la Virgen hacia Almonte.

Natural de Loulé, en el Algarve portugués, Luis Henrique da Cruz cuenta con una trayectoria vinculada a la fotografía de arquitectura, celebraciones y manifestaciones religiosas. El autor explicó que las instantáneas surgieron tras vivir por primera vez la Venida de la Virgen, una experiencia que definió como "serena, pero al mismo tiempo muy intensa y compleja".

Durante la inauguración, el presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla, destacó la importancia de seguir estrechando lazos con Portugal y valoró que una mirada externa retrate una de las tradiciones más arraigadas del pueblo de Almonte, especialmente en un año en el que se celebra una nueva Venida de la Virgen.

El acto contó también con la participación del historiador portugués João Romero Chagas, además del hermano mayor de la Hermandad Matriz, Juan de los Santos, miembros de la junta de gobierno y numerosos asistentes.

La exposición forma parte de la programación cultural de la Hermandad Matriz y se suma a la muestra "Sagrada", de Ricardo Gil. "Traslado" permanecerá abierta al público hasta el 30 de agosto, en horario de 18.00 a 22.00 horas, en la Casa Hermandad de El Rocío.