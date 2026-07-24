Ricky Martin cierra este viernes en Huelva Las Noches del Foro con su único concierto en España

El cantante Ricky Martin pondrá este viernes 24 de julio el broche final a Las Noches del Foro. Iberoamérica Suena 2026 con un concierto en el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín, en Huelva, en la que será su única actuación en España dentro de su actual gira.

La cita cerrará una edición del ciclo musical organizada por la Diputación Provincial de Huelva, con la propuesta artística y producción de Green Cow Music, que durante el mes de julio ha reunido en la provincia a artistas de diferentes estilos y países iberoamericanos.

Considerado una de las grandes figuras de la música latina, Ricky Martin llega a Huelva tras una trayectoria internacional marcada por más de 95 millones de discos vendidos y reconocimientos como los Premios Grammy, Latin Grammy, Billboard Music Awards, American Music Awards o World Music Awards. En 2025, además, fue distinguido por MTV como su primer Latin Icon, en reconocimiento a su influencia en la música y la cultura a nivel mundial.

El artista ha firmado algunos de los mayores éxitos del pop latino, como "María", "La Copa de la Vida" o "Livin' la Vida Loca", canciones que lo han convertido en uno de los artistas hispanos con mayor proyección internacional y que previsiblemente formarán parte de un repertorio pensado para repasar sus grandes éxitos.

El concierto supondrá el cierre de una programación que ha convertido a Huelva en uno de los principales escenarios musicales del verano, con actuaciones celebradas tanto en el Foro Iberoamericano de La Rábida, en Palos de la Frontera, como en el Estadio Iberoamericano para esta gran clausura.

La organización ha informado de que la apertura de puertas será a las 20:00 horas, mientras que el espectáculo dará comienzo a las 22:30 horas. Aún permanecen disponibles las últimas entradas para asistir al concierto.

Con esta edición, la Diputación de Huelva y Green Cow Music consolidan Las Noches del Foro como una de las grandes citas culturales del verano onubense, reforzando la apuesta por la música en directo y la proyección de la provincia como destino para grandes eventos.