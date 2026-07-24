La Virgen del Rocío ya viste de Pastora para su próxima Venida a Almonte

La Virgen del Rocío ya luce su tradicional atuendo de Pastora, uno de los momentos más esperados por los devotos y que marca la cuenta atrás para su próxima Venida a Almonte, prevista para la tarde del 19 de agosto. Desde primera hora de este viernes, el Santuario de Nuestra Señora del Rocío ha recibido a numerosos fieles que han acudido a contemplar el nuevo conjunto con el que la Blanca Paloma recorrerá el Camino de los Llanos hasta llegar a Almonte en la madrugada del día 20.

La principal novedad de este traslado es el estreno de un conjunto completo diseñado y confeccionado íntegramente en Almonte durante cerca de cuatro meses. El proyecto, coordinado por el Estudio de Diseño Mamé de la Vega, recupera tejidos históricos y materiales nobles e incorpora una singular combinación de bordados en oro y plata, una técnica poco habitual en el ajuar de Pastora de la Virgen.

La saya ha sido elaborada a partir de un antiguo espolín y enriquecida con bordados en oro fino, hojilla, perlas naturales y piedras preciosas. La esclavina, realizada en terciopelo de seda gracias a la aportación de los hermanos de la Hermandad del Rocío de Emigrantes, presenta un diseño inspirado en la marisma con amapolas, lazos celestes y motivos vegetales.

Entre los elementos simbólicos destacan las nueve ramas de amapolas, que representan los nueve meses que la Virgen permanecerá en Almonte, y los siete ramos ornamentales, en alusión a los siete años que transcurren entre cada Venida. El conjunto se completa con un broche en forma de amapola realizado en plata de ley bañada en oro y donado por la Hermandad del Rocío de la Macarena con motivo de su 40 aniversario.

El manto ha sido confeccionado con un brocado artesanal español tejido completamente a mano, mientras que la tradicional pamela sustituye a la corona durante el traslado. Para esta ocasión ha sido decorada con amapolas, flores secas y puros, e incorpora un lazo adornado con 290 perlas cultivadas cosidas artesanalmente.

También el Pastorcito estrena vestimenta, confeccionada con un espolín del siglo XIX y enriquecida con piezas de plata sobredorada, además de un nuevo sombrero, botos, un ramillete y el cayado donado por la Asociación de Vecinos de El Rocío.

El diseñador del conjunto, José Manuel Vega, explicó que el proceso creativo ha estado marcado por una profunda carga emocional y espiritual, asegurando que ha sentido que "la Virgen ha ido guiando cada decisión y cada paso".

La Blanca Paloma emprenderá su camino hacia Almonte al atardecer del 19 de agosto, tras la colocación del pañito y el guardapolvo. Permanecerá durante nueve meses en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en una estancia que coincidirá además con la celebración del Año Jubilar Rociero, que comenzará el próximo 15 de agosto.