Ricky Martin conquista Huelva

Ricky Martin hizo vibrar este viernes a Huelva con un concierto que quedará para el recuerdo. El artista puertorriqueño ofreció en el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín el único concierto programado este año en España, poniendo el broche final a la programación de Las Noches del Foro Iberoamérica Suena 2026.

Miles de asistentes llenaron el recinto para disfrutar de un espectáculo en el que el cantante desplegó toda su energía sobre el escenario y repasó algunos de los grandes éxitos que han marcado su trayectoria artística.

Durante más de una hora y media de actuación, el público respondió con entusiasmo, cantando y bailando temas que han convertido a Ricky Martin en uno de los artistas latinos más reconocidos a nivel internacional. La conexión constante con los asistentes fue una de las notas dominantes de una noche cargada de ritmo, emoción y espectáculo.

Con este concierto, Las Noches del Foro Iberoamérica Suena despide una nueva edición que ha vuelto a situar a Huelva como uno de los principales escenarios musicales del verano, reuniendo a destacados artistas internacionales y consolidando un ciclo que se ha convertido en una de las grandes citas culturales de la provincia.