El Certamen Nacional de Pintura de Gibraleón ya tiene ganadores

El LXXV Certamen Nacional de Pintura de Gibraleón ya tiene ganadores. El jurado se ha reunido este lunes en el Centro Olontense de Arte Contemporáneo (CODAC) para fallar los premios de una edición histórica que conmemora las bodas de diamante de uno de los certámenes pictóricos más veteranos de Andalucía.

En la categoría Profesional, el primer premio, dotado con 4.000 euros, ha sido para Amapola Jiménez Aguilera por su obra Hombre meando rosa. El segundo premio, de 2.500 euros, ha recaído en Rafa Pinto por El trabajo os hará libres, mientras que el tercer premio, dotado con 1.500 euros, ha sido para Antonio Suárez Mato por Puente de Salomón.

En la categoría Aficionado, el primer premio, de 1.200 euros, ha sido para María Neto Pedro por La corte de Ofelia, mientras que el segundo, de 800 euros, ha correspondido a Charo Rodríguez por Mujer ante la ventana.

Por su parte, el Premio Especial Infantil-Juvenil, consistente en 500 euros en material artístico, ha sido concedido a Olaya Gañán Torrejón por la obra Posado en el arcoíris.

El Ayuntamiento de Gibraleón ha destacado el alto nivel técnico y la diversidad de estilos de las obras presentadas, lo que, a su juicio, confirma el buen momento de la creación pictórica nacional y consolida al municipio como uno de los referentes culturales del verano.

El jurado ha estado presidido por la alcaldesa, Lourdes Martín Palanco, y ha contado con la participación de la concejala de Cultura, Elena Gómez Ruano; el decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, Daniel Bilbao Peña; los artistas Pedro Rodríguez Garrido y Marián Angulo Jiménez; el director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce Tornero; y la técnica de Cultura del Ayuntamiento, Elena Lechuga Borrero, como secretaria.

Las obras premiadas pasarán a formar parte de la colección municipal. La entrega de premios y la inauguración de la exposición tendrán lugar el próximo 13 de agosto, a las 20:30 horas, en el CODAC, donde el público podrá contemplar tanto las obras galardonadas como una selección de las piezas participantes.