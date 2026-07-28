La Rábida revive la gesta del Plus Ultra con una exposición

El Monasterio de Santa María de La Rábida acoge desde este martes una exposición conmemorativa del centenario del vuelo del Plus Ultra, una muestra que recorre, a través de 25 fotografías históricas, la preparación, la travesía y el regreso de la expedición que en 1926 unió España y Argentina, convirtiéndose en uno de los grandes hitos de la aviación.

La exposición, impulsada por la Real Sociedad Colombina Onubense con la colaboración de la Diputación de Huelva, ha sido inaugurada en el claustro alto del monasterio con la presencia del presidente de la institución provincial, David Toscano; el presidente de la Colombina, Eugenio Toro; los comisarios de la muestra, Eduardo y Jesús Sugrañes; el prior del monasterio y la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero.

Durante el acto, David Toscano destacó que la exposición rinde homenaje a una de las grandes gestas de la historia de la aviación y recordó el papel desempeñado por la Real Sociedad Colombina para que el hidroavión iniciara su travesía desde las aguas del río Tinto, otorgando a Huelva un protagonismo internacional.

El presidente de la Diputación agradeció además la colaboración del Ayuntamiento de Palos de la Frontera y de la comunidad franciscana por acoger la muestra en un enclave que consideró “el escenario idóneo” para recordar una hazaña que, según afirmó, sigue siendo “un motivo de orgullo para toda Huelva”.

Toscano aprovechó también para poner en valor el protagonismo que está adquiriendo La Rábida durante este 2026 con la celebración de acontecimientos internacionales vinculados al centenario del Plus Ultra, la Cumbre Hispano-Lusa, el Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo y diversas reuniones de la Organización de Estados Iberoamericanos.

Por su parte, el presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense, Eugenio Toro, subrayó el simbolismo de La Rábida como lugar de partida y regreso de los protagonistas del Plus Ultra, defendiendo que la exposición pretende renovar el compromiso con los vínculos históricos entre Huelva e Hispanoamérica y acercar esta gesta a las nuevas generaciones.

El comisario de la muestra, Eduardo Sugrañes, explicó que la exposición ofrece un recorrido cronológico por los principales momentos del vuelo mediante una selección de imágenes con un marcado carácter divulgativo, diseñada para facilitar su comprensión a los numerosos visitantes del monasterio.

Tras su paso por La Rábida, la exposición se trasladará al Muelle de las Carabelas, donde podrá visitarse a partir del próximo otoño con motivo de la celebración del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional y aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América.