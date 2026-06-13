Manuel García Sierra gana el Premio Fernando Belmonte 2026

Trigueros volvió a convertirse en punto de encuentro para la literatura con la celebración de la entrega de premios del XXVII Concurso de Narraciones Breves “Fernando Belmonte”, una cita ya consolidada en el calendario cultural del municipio que reunió a jóvenes escritores, docentes, familias y amantes de las letras.

La gala, conducida por Ruth Nieves, reconoció a los mejores trabajos presentados en las distintas categorías del certamen, destacando especialmente el Premio Fernando Belmonte 2026, máximo galardón del concurso, que recayó en Manuel García Sierra, de Sevilla, por su relato La mala estrella. El jurado destacó la calidad literaria de la obra y su capacidad para cautivar al lector.

Además, durante el acto fueron distinguidos Lola Ortega en la categoría de Primaria, Alexia Fariña en Educación Secundaria Obligatoria, Raúl García en Bachillerato, Claudia Toscano con el Premio Local “Pablo Fernández” y Lucía Cárdenas con el Premio Astron al Mejor Relato Universitario.

La ceremonia estuvo acompañada por la música de la soprano Isabel Garrido Pazos, acompañada al piano por Antonio López, quienes pusieron banda sonora a una velada marcada por la emoción y el reconocimiento al talento literario.

El acto sirvió también para entregar los galardones del II Certamen de Fotografía Matemática de Trigueros, una iniciativa que busca fomentar la creatividad y la observación entre el alumnado desde una perspectiva educativa diferente.

El concejal de Cultura, Benito Conde, fue el encargado de clausurar el evento, recordando la figura de Fernando Belmonte y su compromiso con la educación y la cultura. “Fernando Belmonte dedicó su vida al conocimiento porque entendía que una sociedad culta es una sociedad más libre. Hoy resulta inevitable pensar que aquel legado sigue vivo”, señaló.

Desde la organización se agradeció la colaboración del IES Dolmen de Soto, del jurado, de las entidades patrocinadoras y de todas las personas que hacen posible la continuidad de un certamen que, tras veintisiete ediciones, sigue impulsando la creación literaria y el talento emergente desde Trigueros.