La Santa Cruz de la Calle La Fuente de Rociana procesiona este fin de semana tras 216 años de tradición

Rociana del Condado se prepara para vivir uno de sus momentos más esperados con la celebración de sus Cruces de Mayo, en la que la Santa Cruz de la Calle La Fuente volverá a procesionar sumando 216 años de historia ininterrumpida. Una tradición profundamente arraigada que, según destacan desde la organización, forma parte del “patrimonio emocional” de todo un pueblo.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha subrayado el valor de estas fiestas como expresión de identidad, devoción y convivencia, destacando que Rociana es ejemplo de cómo las tradiciones, cuando se cuidan, se convierten en un legado vivo que une generaciones.

La Santa Cruz de la Calle La Fuente, considerada la más antigua del municipio, tiene sus orígenes en 1815, cuando fue introducida en la localidad por la familia Ordóñez. Desde entonces, la hermandad ha mantenido intacta una celebración que combina fe, folclore y una fuerte participación vecinal.

Los actos centrales tendrán lugar durante el fin de semana, comenzando el sábado con el traslado de la cruz a la Iglesia de San Bartolomé, acompañada por la banda del Nazareno de Arahal. El domingo será el día grande, con la salida del Simpecado desde la ermita, el pasacalles y la función principal en la parroquia, antes de la procesión conjunta de las cruces por las calles del municipio.

Uno de los momentos más singulares será la procesión de la Santa Cruz de la Calle La Fuente, portada por más de 70 personas y acompañada por la Agrupación Musical de la Sentencia de Jerez. Su forma de avanzar, marcada por el ritmo de la música, convierte el recorrido en un espectáculo único que atrae cada año a numerosos visitantes de toda la comarca.

El cortejo estará formado por las Reinas, Damas y Hermanas Mayores, protagonistas también de una programación que se extiende durante varias semanas y que incluye actos como la coronación de la Reina, el romerito, la procesión infantil o el tradicional rezo del Rosario por las calles del pueblo.

Entre los momentos más esperados destaca también el acto de las “cabezás”, cargado de simbolismo y emoción, así como la convivencia vecinal que caracteriza a estas fiestas, donde la música, el color y la hospitalidad se convierten en protagonistas.

Con más de dos siglos de historia, la Santa Cruz de la Calle La Fuente continúa siendo uno de los grandes referentes culturales y festivos del Condado, consolidando a Rociana como uno de los epicentros de las Cruces de Mayo en la provincia de Huelva.