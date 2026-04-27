Alosno presenta el cartel de sus Cruces de Mayo, que se celebrarán los días 2 y 9

La Diputación de Huelva ha acogido la presentación del cartel oficial de las Cruces de Mayo de Alosno 2026, una de las celebraciones culturales y religiosas más arraigadas de la provincia, que tendrá lugar los próximos días 2 y 9 de mayo en el municipio andevaleño.

El acto ha contado con la participación de la diputada de Cultura, Gracia Baquero; el alcalde de Alosno, Francisco José Suero; el técnico de Cultura, Pedro Juan Macías; el autor del cartel, Chema Riquelme; y representantes de la colá de la Cruz de la Barriada, Mercedes Mena y Rocío Roldán.

Durante la presentación, la diputada de Cultura ha destacado el valor de esta festividad como elemento de cohesión e identidad, subrayando que se trata de una tradición que emociona, une y forma parte esencial del patrimonio cultural de la provincia. En esta línea, ha reafirmado el compromiso institucional con la cultura popular como base de la memoria colectiva.

El autor del cartel, Chema Riquelme, ha explicado que su obra pretende ir más allá de lo visual para transmitir la esencia emocional de las Cruces de Mayo, evocando la música, el baile y la devoción que caracterizan estas fiestas.

Por su parte, el técnico de Cultura del Ayuntamiento ha puesto el acento en la singularidad de esta celebración, marcada por el protagonismo del fandango y de instrumentos tradicionales como la guitarra y la pandereta, así como por su carácter abierto y participativo.

Uno de los aspectos más destacados del acto ha sido el reconocimiento al papel fundamental de las mujeres alosneras, encargadas de preparar, cuidar y transmitir esta tradición de generación en generación, tal y como han subrayado desde la colá de la Cruz de la Barriada.

El alcalde ha cerrado la presentación invitando a toda la provincia a participar en esta festividad, resaltando el ambiente de convivencia y emoción que se vive en Alosno durante estas jornadas, en las que el municipio se convierte en punto de encuentro para vecinos y visitantes.