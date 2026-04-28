Almonte entrega las pastas al exaltador del Rocío, Fernando Romero Vallín

El Ayuntamiento de Almonte ha recibido este martes al escritor y compositor onubense Fernando Romero Vallín, encargado de exaltar la Romería del Rocío 2026, en un acto en el que el alcalde, Francisco Bella, le ha hecho entrega de las tradicionales pastas que recogerán su obra.

La cita, celebrada en el consistorio, supone el preludio de la exaltación que tendrá lugar el próximo 7 de mayo a las 20:30 horas en el Teatro Salvador Távora, enmarcada en los actos previos a la romería.

Durante el acto, el alcalde ha destacado el valor de esta exaltación como una crónica que va más allá de los hechos para recoger también emociones y vivencias, agradeciendo al autor una aportación cultural que nace desde lo más profundo de la devoción rociera.

Por su parte, Fernando Romero Vallín ha mostrado su agradecimiento por la designación, asegurando que Almonte y la Virgen del Rocío representan para él una unión especial. El exaltador ha avanzado que afronta este encargo desde el respeto y la admiración hacia el pueblo almonteño, destacando la relevancia de la Virgen como eje central de esta tradición.

Romero Vallín es una figura reconocida en el ámbito de las sevillanas y la creación literaria vinculada al Rocío. Hermano de la Hermandad del Rocío de Huelva, ha firmado numerosas letras interpretadas por coros y artistas, siendo especialmente conocida su plegaria “De mujer a mujer”. Su trayectoria incluye además la exaltación del Rocío en su hermandad en 2024 y el pregón de la Semana Santa de Huelva en 2025.

En el acto también han estado presentes la concejal de Cultura, María José Faraco, y la primera teniente de alcalde, Antonia R. Pérez, en una recepción que marca el inicio del camino hacia una de las citas más esperadas del calendario rociero.