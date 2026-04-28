Ayamonte acogerá un concierto solidario de la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla el 9 de mayo

Ayamonte será escenario el próximo 9 de mayo de un concierto solidario a cargo de la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla, bajo la dirección del prestigioso músico internacional Michael Thomas. El evento tendrá lugar en el Centro de Exposiciones y Congresos de la localidad y destinará su recaudación a Proyecto Hombre Huelva y al Banco de Alimentos.

La presentación del concierto se ha llevado a cabo en la Diputación de Huelva, con la participación de la diputada de Cultura, Gracia Baquero; el alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández; representantes de las entidades beneficiarias y el propio director musical.

Durante el acto, Baquero ha destacado el valor de esta iniciativa que une cultura y solidaridad, subrayando que la música se convierte en una herramienta para apoyar causas sociales. En la misma línea, el alcalde de Ayamonte ha puesto en valor la presencia de un director de prestigio internacional como Michael Thomas, así como la importancia de acoger eventos que combinan excelencia artística y compromiso social.

El concierto ofrecerá un programa compuesto por grandes obras del repertorio clásico, como la Obertura Festiva de Shostakovich, el primer movimiento del concierto para violín de Chaikovski y la octava sinfonía de Dvorák, interpretadas por una formación joven que se ha consolidado como uno de los proyectos musicales más destacados de Andalucía.

La Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla reúne a músicos de entre 12 y 25 años y trabaja repertorios de gran exigencia, habitualmente interpretados por orquestas profesionales. Su director, Michael Thomas, referente en la formación de jóvenes talentos, ha destacado el crecimiento constante del conjunto y el valor del aprendizaje compartido entre sus integrantes.

La recaudación del concierto contribuirá a financiar el “Programa Joven” de Proyecto Hombre Huelva, centrado en la prevención y atención a jóvenes y familias, así como a reforzar la labor del Banco de Alimentos en la provincia.

Las entradas, con precios a partir de 12 euros, ya están disponibles, en una cita que combina música, talento joven y compromiso social, consolidando a Ayamonte como un referente cultural en la provincia.