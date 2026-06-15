La Diputación entrega a la Hermandad de la Cinta el sillón que utilizó San Juan Pablo II

La Diputación de Huelva ha hecho entrega a la Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta de un sillón que fue utilizado por el Papa San Juan Pablo II durante su histórica visita a la capital onubense el 14 de junio de 1993. El acto se celebró al término de la Misa de Acción de Gracias que la corporación cintera organiza cada año para conmemorar la eucaristía presidida por el Pontífice ante la imagen de la Virgen de la Cinta.

La cesión se formalizó mediante la firma de un convenio entre el presidente de la Diputación, David Toscano, y el hermano mayor de la Hermandad, Esteban Brito, en un acto desarrollado ante la imagen de la Patrona de Huelva.

El sillón formó parte del altar instalado en la Avenida de Andalucía con motivo de la visita papal y fue utilizado por San Juan Pablo II en la sacristía de aquella multitudinaria celebración que reunió a miles de fieles. Desde entonces, la pieza ha permanecido custodiada como uno de los recuerdos materiales más significativos de aquel acontecimiento histórico para la provincia.

Con esta entrega, el mueble pasará a exhibirse en el Tesoro del Santuario Diocesano de Nuestra Señora de la Cinta, donde podrá ser contemplado por devotos y visitantes en el entorno de la principal devoción mariana de Huelva.

Durante su intervención, David Toscano destacó el valor simbólico de la pieza, señalando que representa “un testigo de aquel acontecimiento” y el recuerdo de una provincia que recibió al Santo Padre bajo la protección de la Virgen de la Cinta. El presidente provincial subrayó además que la cesión permite que este legado permanezca junto a quienes custodian una de las tradiciones religiosas más arraigadas de Huelva.

Por su parte, Esteban Brito agradeció el gesto de la institución provincial y aseguró que la incorporación del sillón al patrimonio de la hermandad supone conservar “un trozo de la historia viva de Huelva” junto a la Patrona. Asimismo, recordó los históricos vínculos entre ambas entidades y el papel de la Diputación como Hermano Mayor Honorario de la corporación.

La entrega se enmarca en la colaboración que mantienen la Diputación y la Hermandad de la Cinta para la conservación y difusión del patrimonio histórico, religioso y cultural de la provincia, reforzando además los lazos que unen a ambas instituciones en torno a las raíces marianas y colombinas de Huelva.