Villablanca viaja a los 80 y 90

Villablanca volverá a sumergirse en el ambiente de las décadas de los 80 y 90 con la celebración del III Festival Vintage, una cita que se ha consolidado como una de las propuestas más originales del calendario festivo de la provincia.

Durante los días 19 y 20 de junio, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación cargada de música, ocio y actividades para todas las edades, en un evento que apuesta además por la economía circular y la reutilización de productos de segunda mano.

Más de una decena de stands participarán en esta edición, ofreciendo ropa, complementos, objetos vintage y recuerdos de décadas pasadas. También estarán presentes colectivos y asociaciones como Madre Coraje, Traperos de Emaús y Colega, que promoverán iniciativas relacionadas con la sostenibilidad y el consumo responsable.

El vicepresidente de la Diputación y alcalde de Villablanca, José Manuel Zamora, ha destacado el crecimiento que ha experimentado el festival tanto en número de visitantes como de participantes, consolidándose como una propuesta cultural y turística de referencia en la comarca.

La programación arrancará el viernes con una fiesta retro en el pub Manolo’s, mientras que el sábado tendrá lugar la apertura del mercado o “Tinglado Vintage”, acompañado de numerosas actividades lúdicas.

Entre las propuestas más destacadas figuran la fiesta de la espuma para niños, un photocall temático, sorpresas durante toda la jornada y actuaciones musicales en directo. Los asistentes podrán disfrutar de la música de los DJ’s Karrasco, Lalo y Abel Millán, además de los conciertos de los grupos La Fiebre Pop y La Cuarta Parte.

La fiesta de la espuma para adultos, prevista durante la madrugada del domingo, pondrá el broche final a una edición que busca recuperar la estética, la música y el espíritu festivo de unas décadas que siguen despertando nostalgia entre varias generaciones.

Con esta iniciativa, Villablanca combina cultura, diversión y sostenibilidad en un evento que cada año gana más seguidores y que invita a revivir algunos de los grandes recuerdos de finales del siglo XX.