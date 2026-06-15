Las imágenes que contaron 2025 en Huelva ya tienen su anuario

La Asociación de la Prensa de Huelva y la Diputación Provincial han presentado una nueva edición del anuario gráfico 400 ASA Historia Gráfica de un año. Huelva 2025, una publicación que recopila algunos de los acontecimientos más destacados vividos en la provincia durante el último año a través de la mirada de sus fotógrafos de prensa.

La obra reúne más de medio centenar de imágenes realizadas por 16 fotoperiodistas onubenses y se presenta como un retrato visual de la actualidad, recogiendo momentos que marcaron la vida social, cultural, deportiva, institucional y tradicional de Huelva durante 2025.

Durante la presentación, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, destacó el valor del fotoperiodismo como herramienta para documentar la realidad y combatir la desinformación. Toscano subrayó que detrás de cada fotografía existe el trabajo de profesionales que han sabido captar momentos decisivos para convertirlos en memoria colectiva.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Huelva, Aurora Smet, señaló que cada imagen actúa como un documento histórico capaz de reflejar la evolución de la sociedad onubense y conservar para futuras generaciones acontecimientos que forman parte de la identidad de la provincia.

Entre las escenas recogidas en esta edición figuran episodios tan diversos como las inundaciones provocadas por las borrascas, la tradicional Saca de las Yeguas, reivindicaciones por las infraestructuras, acontecimientos deportivos, actividades culturales y numerosas manifestaciones de la vida cotidiana de la provincia.

El anuario mantiene además su característico formato de colección de postales extraíbles e incluye fotografías firmadas por María Clauss, Juan Antonio Hipólito, Alberto Domínguez, Alberto Díaz, Antonio Pizarro, Clara Carrasco, Jesús Fernández, Jesús Morón, Jesús Ricca, Jordi Landero, Josué Correa, Lucía Salguero, Julián Pérez, Rafael García Rebollo, María Pecero y Norberto J. Ruiz.

La publicación se edita de forma ininterrumpida desde 2006 y se ha consolidado como uno de los principales archivos visuales de la actualidad onubense. Desde 2024 cuenta con el patrocinio de la Diputación de Huelva y la colaboración de los medios de comunicación de la provincia.

Más allá de su valor documental, el anuario constituye también un reconocimiento al trabajo de los reporteros gráficos, cuya labor permite conservar en imágenes los acontecimientos que definen cada año la historia reciente de Huelva.