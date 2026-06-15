Lepe llena el verano de flamenco, música y cultura

El Ayuntamiento de Lepe ha presentado su programación cultural para el verano de 2026, una amplia propuesta que combinará exposiciones, conciertos, flamenco, circo, danza, carnaval y actividades culturales en distintos espacios del municipio y de La Antilla.

La programación ha sido dada a conocer por la teniente de alcalde delegada de Cultura, Mariana Otero, y el concejal José Manuel Cortés, quienes han destacado la variedad de una oferta diseñada para vecinos y visitantes durante los meses estivales.

La agenda arrancará el próximo 18 de junio con el Memorial Manuel Summers, una iniciativa que incluirá una exposición, una charla y un concurso nacional de monólogos presentado por el popular locutor Pepe da Rosa.

Entre los grandes atractivos del verano destaca la exposición “La levedad del volumen”, dedicada a obras del reconocido artista colombiano Fernando Botero. La muestra podrá visitarse entre el 9 de julio y el 22 de agosto en la John Holland Gallery de Lepe.

Otro de los eventos centrales será el Festival Flamenco MEC (Mercado, Escaparates y Calle), que se celebrará del 8 al 12 de julio en distintos enclaves del municipio. La clausura correrá a cargo del cantaor onubense Arcángel, uno de los nombres más destacados del flamenco actual.

La programación se desarrollará en espacios como el Centro Cultural Los Álamos de La Antilla, la John Holland Gallery y el auditorio del Parque de La Flecha, que acogerán numerosas actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

Desde el Ayuntamiento han señalado que el objetivo es ofrecer alternativas de ocio cultural durante el verano y, al mismo tiempo, promocionar la actividad artística local ante los miles de visitantes que llegan cada año al municipio durante la temporada turística.

Todos los espectáculos incluidos en la programación serán gratuitos, con la única excepción del concierto de Arcángel, cuyas entradas ya pueden adquirirse a través del Teatro Municipal de Lepe y de la plataforma de venta habilitada por la organización.

Con esta iniciativa, Lepe refuerza su apuesta por la cultura como uno de los principales atractivos del verano, ofreciendo una programación variada que combina grandes nombres del panorama artístico con propuestas dirigidas a toda la familia.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

17 de junio:

Memorial Manuel Summers. Inauguración Exposición y Mesa Redonda.

De 20:00 a 00:00 horas todos los días

Centro Cultural Los Álamos de La Antilla

18 de junio:

Memorial Manuel Summers. “Lepe, el origen de la felicidad”

20:00 horas

Charla impartida por el psicólogo Enrique Vázquez

Centro Cultural Los Álamos de La Antilla

19 de junio:

Memorial Manuel Summers

22 horas

Concurso Nacional de Monólogos

Auditorio Parque de la Flecha. Entrada libre

23 de junio a 5 de julio:

Exposición del Taller Municipal de Pintura

Inauguración 22:00 horas

Visitas de 20:00 a 00:00 horas todos los días

Centro Cultural Los Álamos de La Antilla

27 de junio:

IX Gala de Danza “Un viaje por el mundo”

20:00 horas

Asociación Intercultural La Fábrica.

Teatro Municipal de Lepe

7 de julio a 12 de julio:

Exposición Encuentro. Cinco miradas: un mismo espacio

Inauguración 22:00 horas

Visitas de 20:00 a 00:00 horas todos los días

Centro Cultural Los Álamos de La Antilla

9 de julio a 22 de agosto:

Exposición Fernando Botero: La levedad del volumen

Horario de tarde.

John Holland Gallery. Lepe

8 de julio a 12 de julio:

Festival Flamenco MEC

Arcángel, Antonio Rey, María Rey, María Moreno, Juan Tomás de la Molía, Alejandro Rodríguez, etc.

Lepe, La Antilla y Recinto romero de La Bella

21 de julio a 2 de agosto:

Exposición “Prohibido realizar pintadas volumen II” de Chenchu Aguilera

Inauguración 22:00 horas

Visitas de 20:00 a 00:00 horas todos los días

Centro Cultural Los Álamos de La Antilla

22 de julio:

Música: Del Sinfónico al Cine.

Banda Sinfónica Municipal de Lepe

22:00 horas

Auditorio Parque de la Flecha. La Antilla. Entrada libre.

3 de agosto:

Teatro: “Si me queréis, irvos” del TCAI de Lepe

22:00 horas

Auditorio Parque de la Flecha. La Antilla. Entrada libre.

4 de agosto:

Circo: Empaque. Compañía Chicharrón. Circo flamenco

22:00 horas

Auditorio Parque de la Flecha. La Antilla. Entrada libre.

4 de agosto a 16 de agosto:

Exposición: “Sólo estoy mirando” de Jorge Hernández

Inauguración 22:00 horas

Visitas de 20:00 a 00:00 horas todos los días

Centro Cultural Los Álamos de La Antilla

5 de agosto:

Música: Concierto de Bandas Sonoras

Banda Elemental de Música de Lepe

22:00 horas

Auditorio Parque de la Flecha. La Antilla. Entrada libre.

6 de agosto:

Circo: Lullaby. Compañía Proyecto Kavauri

22:00 horas

Auditorio Parque de la Flecha. La Antilla. Entrada libre.

7 de agosto:

Música: Paraíso Gata. Gata Brass Band.

22:00 horas

Auditorio Parque de la Flecha. La Antilla. Entrada libre.

18 de agosto a 30 de agosto:

Exposición: “La mirada del otro” de Virginia Saldaña y Tomás Muruaga

Inauguración 22:00 horas

Visitas de 20:00 a 00:00 horas todos los días

Centro Cultural Los Álamos de La Antilla

22 de agosto:

Carnaval de verano. Asociación Cultural La Jabá de Lepe

22:00 horas

Auditorio Parque de la Flecha. La Antilla. Entrada libre.

27 de agosto a 3 de octubre:

Exposición “Spanish Remix. De lo cañí a lo pop”

Horario de tarde.

John Holland Gallery. Lepe

1 de septiembre a 13 de septiembre

Exposición del Taller Municipal de Fotografía

Inauguración 22:00 horas

Visitas de 20:00 a 00:00 horas todos los días

Centro Cultural Los Álamos de La Antilla

1 de septiembre:

Danza: Carretería. Compañía Jesús Benzal

22:30 horas