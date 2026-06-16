Aracena se convierte en escaparate de la moda sostenible

Aracena ha acogido las jornadas EMERGE, una iniciativa impulsada por la Diputación de Huelva a través de Marca Huelva que ha reunido a profesionales, diseñadores y especialistas para analizar el presente y el futuro de la moda sostenible.

El encuentro, celebrado los días 11 y 12 de junio en el Teatro Sierra de Aracena, ha servido como punto de encuentro para reflexionar sobre los desafíos que afronta el sector y las oportunidades que ofrecen la innovación, la economía circular y los modelos de producción más respetuosos con el medio ambiente.

Organizadas por la Diputación Provincial de Huelva y promovidas por Mar Humanae, las jornadas han contado con la colaboración del Ayuntamiento de Aracena y la participación de expertos vinculados a ámbitos como la sostenibilidad, los materiales naturales, la comunicación ética y los procesos regenerativos.

Durante las distintas ponencias y mesas de diálogo se abordaron cuestiones como la trazabilidad de los productos, la reutilización de materiales, la circularidad en la industria textil y el papel de los territorios rurales como espacios capaces de generar innovación y nuevas oportunidades económicas.

El vicepresidente de la Diputación de Huelva, José Manuel Zamora, destacó durante la inauguración que iniciativas como EMERGE demuestran que la innovación no es exclusiva de los grandes núcleos urbanos y que también puede surgir desde entornos rurales donde tradición, creatividad y conocimiento local conviven de forma natural.

Desde la institución provincial se ha subrayado además que este tipo de encuentros contribuyen a proyectar una imagen de Huelva asociada a la sostenibilidad, el talento y la capacidad de generar propuestas alineadas con los grandes retos sociales y medioambientales de la actualidad.

La celebración de las jornadas en Aracena ha reforzado igualmente el papel de la Sierra de Huelva como un territorio donde naturaleza, cultura e innovación se complementan para impulsar nuevas formas de desarrollo económico vinculadas al respeto por el entorno.

Con EMERGE, la provincia vuelve a situarse en el debate sobre la transformación de la industria de la moda, apostando por modelos más responsables y sostenibles capaces de responder a las demandas de una sociedad cada vez más comprometida con el consumo consciente.