Juan Pérez Mercader, primer Académico de Honor de Huelva

La Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva ha incorporado al científico Juan Pérez Mercader como su primer Académico de Honor, una distinción con la que reconoce la extraordinaria trayectoria investigadora de una de las figuras más destacadas de la ciencia española a nivel internacional.

El nombramiento se ha producido en la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva, coincidiendo con una nueva sesión del ciclo Reflexiones de La Rábida, donde Pérez Mercader impartió la conferencia titulada ‘La vida existe más allá de la bioquímica. Síntesis de vida artificial abiótica en el laboratorio’.

El acto reunió a representantes institucionales, académicos, investigadores, estudiantes y miembros de la sociedad onubense para rendir homenaje al que fuera además el primer doctor honoris causa de la Universidad de Huelva y actual catedrático de la Universidad de Harvard⁠.

El rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, destacó la importancia de mantener el vínculo con personalidades que han contribuido al prestigio de la institución, mientras que la decana de la Facultad de Ciencias Experimentales, Inés Garbayo, calificó la jornada como un día histórico para la universidad.

Por su parte, el presidente de la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva, Pedro Pérez, explicó que esta nueva figura institucional se estrena precisamente con Pérez Mercader, reforzando el carácter excepcional del reconocimiento.

Durante su intervención, el investigador agradeció la distinción y mostró su satisfacción por volver a Huelva, destacando la evolución experimentada por la Universidad onubense y el potencial científico de sus investigadores.

La conferencia permitió además conocer los avances de más de una década de trabajo sobre la creación de sistemas capaces de reproducir comportamientos propios de los seres vivos sin recurrir a los mecanismos tradicionales de la bioquímica. Una línea de investigación que abre nuevas posibilidades para comprender el origen de la vida y su posible existencia en otros lugares del universo.

El acto contó también con la participación del diputado responsable de la Unidad de Gestión de La Rábida, Juan Daniel Romero, y del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Universidad, Carlos Soriano García, quienes destacaron la figura de Pérez Mercader como referente científico y ejemplo para las nuevas generaciones.

Con esta distinción, la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva inaugura una nueva etapa reconociendo a una de las personalidades más influyentes nacidas en la provincia y vinculadas al avance del conocimiento científico internacional.