Miura regresa a Huelva casi medio siglo después en unas Colombinas de máximo nivel

La Plaza de Toros de La Merced ha dado a conocer los carteles de la Feria Taurina de Colombinas 2026, un ciclo que contará con seis festejos y que destaca por la presencia de algunas de las principales figuras del toreo, el regreso de la legendaria ganadería Miura y una importante representación de toreros y novilleros onubenses.

Uno de los acontecimientos más destacados de la feria será precisamente la vuelta de los toros de Miura al coso onubense, una presencia que no se producía desde hace casi medio siglo. La histórica ganadería sevillana protagonizará una de las corridas más esperadas del ciclo, con un cartel integrado por El Fandi, Manuel Escribano y el onubense Alejandro Conquero.

La programación arrancará con la celebración del V Certamen “Huelva es Torera. Objetivo La Merced”, una novillada sin caballos de carácter benéfico cuyos beneficios se destinarán al Banco de Alimentos de Huelva. La apuesta por los jóvenes valores continuará con una novillada con picadores en la que participarán los onubenses Carlos Tirado y Guillermo Luna junto a Julio Norte, uno de los nombres más destacados de la temporada.

La jornada del sábado de Colombinas reunirá a tres de las máximas figuras del escalafón: Miguel Ángel Perera, Andrés Roca Rey y el onubense David de Miranda, que lidiarán una corrida de la ganadería Juan Pedro Domecq.

El ciclo incluirá además una corrida de rejones con destacadas figuras internacionales de esta disciplina y alcanzará uno de sus momentos culminantes el 3 de agosto, Día Grande de las Colombinas, con un cartel formado por Morante de la Puebla, Daniel Luque y David de Miranda, que se enfrentarán a toros de diferentes ganaderías.

La presencia de profesionales onubenses en todos los festejos será una de las características de una feria que busca combinar figuras consolidadas, nuevas promesas y diversidad ganadera.

La presentación oficial tuvo lugar en una abarrotada Plaza de Toros de La Merced, donde se dieron a conocer los detalles de una programación que aspira a situar nuevamente a Huelva entre las grandes citas taurinas del verano español y a atraer a aficionados llegados de distintos puntos del país.

Las combinaciones de las colombinas son las siguientes:

Todos los festejos comenzarán a las 20:00 horas.