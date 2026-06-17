Villarrasa se transforma en un gran escenario cultural con sus Noches Blancas

Villarrasa volverá a llenar sus calles de cultura los próximos 26 y 27 de junio con una nueva edición de las Noches Blancas, una iniciativa que convertirá al municipio en un gran espacio artístico al aire libre y que cada año atrae a miles de visitantes.

Durante dos jornadas, plazas, calles y espacios públicos servirán de escaparate para mostrar el trabajo desarrollado durante todo el curso por las distintas escuelas municipales de canto, baile, guitarra, pintura, restauración y música, convirtiendo a los vecinos en los auténticos protagonistas del evento.

La programación arrancará el viernes con los actos conmemorativos del Día del Orgullo LGTBI, que incluirán la lectura de un manifiesto, el izado de la bandera y distintas actividades temáticas. La jornada continuará con la entrega de premios de los concursos de narrativa y pintura, antes de dar paso a las actuaciones de la Escuela Municipal de Canto y la Escuela Municipal de Baile.

La música tendrá un papel destacado durante la noche gracias también a la participación de la Escuela Municipal de Guitarra y de la Banda Municipal de Música, que volverán a mostrar la evolución artística de sus alumnos.

El sábado estará dedicado principalmente a las artes plásticas y la literatura. Los visitantes podrán recorrer exposiciones de pintura, restauración de muebles y patchwork, además de conocer los trabajos realizados por el alumnado de las distintas disciplinas artísticas.

La programación incluye igualmente una muestra de la artista Yiyi Moya, vinculada al municipio, así como la presentación de dos libros de autores onubenses. La ambientación correrá a cargo de una venenciadora y de un dúo de música clásica que acompañará las distintas actividades previstas.

Las Noches Blancas nacieron como una iniciativa para mostrar el talento desarrollado en las escuelas municipales y, debido a su crecimiento, desde 2023 se celebran durante dos jornadas para dar cabida a todas las disciplinas participantes.

El evento se ha consolidado como una de las principales citas culturales del verano en el Condado de Huelva, reuniendo cada año a numerosos visitantes atraídos por una propuesta que combina arte, convivencia, música y participación ciudadana.