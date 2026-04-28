La Biblioteca de la UHU recorre la evolución del libro con la exposición ‘Del papel al e-book’

La Biblioteca de la Universidad de Huelva (UHU) acoge hasta el próximo 30 de mayo la exposición Del papel al e-book: un recorrido visual por los soportes documentales, una propuesta que invita a conocer la evolución del libro desde sus formatos tradicionales hasta las actuales tecnologías digitales.

La iniciativa se enmarca dentro de la programación organizada con motivo del Día Internacional del Libro, que ha incluido diversas actividades con el objetivo de fomentar la lectura y acercar la cultura tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad onubense.

Durante la inauguración, el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, ha subrayado la relevancia del libro como herramienta de comunicación y transmisión del conocimiento, destacando su vigencia pese a la transformación de los formatos. En este sentido, ha defendido el papel del libro como elemento capaz de conectar generaciones a través del tiempo.

Por su parte, la vicerrectora de Doctorado, Política Lingüística y Biblioteca, Carmen Fonseca, ha puesto en valor la lectura como motor de desarrollo social y bienestar personal, resaltando su capacidad para transmitir conocimiento y generar experiencias enriquecedoras.

La exposición, organizada por el Grupo de Trabajo de Exposiciones de la Biblioteca, muestra la evolución de los soportes documentales, desde el papel hasta formatos analógicos como vinilos o casetes, pasando por dispositivos digitales y e-books, reflejando cómo cambian los medios pero se mantiene la necesidad de conservar y transmitir la información.

La programación se completa con otras iniciativas como la selección bibliográfica 50 años del Premio Cervantes, que reúne obras de autores galardonados con este reconocimiento, así como actividades participativas como Deja que un libro te elija o el Mercadillo del Libro Solidario, impulsado junto a la Asociación Ayre Solidario.

Con esta propuesta, la Universidad de Huelva refuerza el papel de su biblioteca como espacio de conocimiento, encuentro y divulgación cultural, apostando por acercar la lectura en todas sus formas a la ciudadanía.