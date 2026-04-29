El Ayuntamiento convoca la segunda edición del Concurso de Relatos LGTBIQ+ para jóvenes

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha la segunda edición del Concurso de Relatos LGTBIQ+, una iniciativa dirigida a jóvenes de entre 15 y 29 años con el objetivo de promover el respeto, la visibilización y la concienciación sobre la diversidad afectivo-sexual y de género.

El certamen está impulsado por la Concejalía de Turismo, Comercio y Juventud a través del Aula de la Naturaleza del Parque Moret, y permite la participación gratuita de jóvenes que deseen presentar relatos originales centrados en la temática LGTBIQ+. Cada participante podrá enviar una única obra, con una extensión mínima de una página y máxima de diez, en formato digital.

El jurado, compuesto por personal del Área de Juventud, valorará aspectos como la originalidad, la creatividad y la adecuación a la temática propuesta. El premio consistirá en un pack de novelas LGTBIQ+ y una bolsa regalo.

Además, los relatos ganadores serán difundidos a través de redes sociales, garantizando siempre el reconocimiento de la autoría, mientras que los participantes conservarán los derechos sobre sus obras.

El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 31 de mayo y los trabajos deberán remitirse por correo electrónico junto a los datos personales del autor. Las bases completas pueden consultarse en la web municipal, dentro del apartado de eventos.

Esta iniciativa se enmarca en la programación del Área de Juventud y tiene como finalidad fomentar la participación juvenil a través de la cultura, promoviendo valores de igualdad, diversidad y respeto.