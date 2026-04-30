Un libro analiza el impacto del terremoto de Lisboa de 1755 y la respuesta social en la provincia

La Diputación de Huelva ha presentado el libro ‘1º de noviembre de 1755 en la provincia de Huelva. Terremoto y tsunami en los confines del reino’, una obra del investigador Francisco de la Cruz García que ofrece una mirada detallada sobre uno de los episodios más devastadores de la historia del suroeste peninsular y su repercusión en la provincia.

La publicación, incluida en la colección Historia y con una tirada de 300 ejemplares, no se limita a describir los daños materiales y las pérdidas humanas provocadas por el terremoto de Lisboa, sino que analiza en profundidad cómo reaccionó la sociedad de la época ante la tragedia. Desde los procesos de reconstrucción hasta las manifestaciones religiosas, el miedo colectivo o las redes de solidaridad entre municipios, el libro traza un retrato completo de una sociedad enfrentada a lo inesperado.

Durante la presentación, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, destacó que la obra “permite comprender cómo una comunidad afronta una catástrofe de gran magnitud”, subrayando el valor del conocimiento histórico como herramienta para interpretar el presente.

El autor ha explicado que el trabajo se apoya en una amplia base documental procedente de archivos históricos y fuentes de la época, lo que permite ofrecer una reconstrucción rigurosa del impacto del seísmo y del posterior tsunami en la provincia. Además, pone el foco en aspectos menos conocidos, como la organización de ayudas, la implicación de instituciones como el ducado de Medina Sidonia o la necesidad de crear patrullas vecinales para evitar saqueos tras el desastre.

Francisco de la Cruz García, natural de Zalamea la Real, cuenta con una dilatada trayectoria investigadora y docente, y ha dedicado buena parte de su carrera al estudio de la historia, el medioambiente y la evolución social en Andalucía.

Con esta nueva publicación, la Diputación continúa apostando por la divulgación del patrimonio histórico, acercando a la ciudadanía episodios clave que forman parte de la memoria colectiva y ayudan a comprender la evolución de la provincia.