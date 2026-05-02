Abierto hasta el 20 de junio el concurso fotográfico ‘Alas del Odiel’ 2026

El Ayuntamiento de Huelva ha abierto el plazo de participación para una nueva edición del concurso fotográfico ‘Alas del Odiel’, una iniciativa que busca poner en valor el patrimonio natural de la ciudad a través de la fotografía. Los interesados podrán presentar sus trabajos hasta el próximo 20 de junio.

El certamen, impulsado por el Área de Cultura y Patrimonio Arqueológico, se centra en la fauna aviar del Paraje Natural Marismas del Odiel, un enclave de gran valor ecológico reconocido como Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 16 años, sin necesidad de residir en la capital, y permite la presentación de hasta tres fotografías por participante. Las imágenes deberán ser originales, inéditas y reflejar aves en libertad dentro de este espacio natural.

El objetivo de esta iniciativa es fomentar el conocimiento y la conservación del entorno, al tiempo que se impulsa la participación ciudadana en actividades culturales vinculadas al medio ambiente. Las obras seleccionadas formarán parte de una exposición pública en un espacio cultural municipal.

Las fotografías deberán enviarse en formato digital a través de plataformas como WeTransfer, Google Drive o Dropbox, siguiendo los requisitos técnicos establecidos en las bases del concurso, disponibles en la web municipal.

Un jurado especializado valorará la creatividad, la originalidad, la calidad técnica y la adecuación a la temática. El certamen contempla un primer premio de 500 euros, un segundo de 300 euros y un tercero de 150 euros, además de cinco accésits con diploma y presencia en la muestra colectiva.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la divulgación del patrimonio natural y la promoción de iniciativas culturales que conectan a la ciudadanía con el entorno.