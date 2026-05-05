María Raya expone en Bellavista una colección de 70 aves de la provincia de Huelva

La artista onubense María Raya presenta en Bellavista (Aljaraque) una nueva exposición dedicada a la riqueza ornitológica de la provincia de Huelva, con una colección de 70 ilustraciones de aves.

La muestra recoge una amplia variedad de especies que habitan en distintos entornos del territorio onubense, desde aves costeras como gaviotas y charranes, hasta ejemplares característicos de las marismas como flamencos, espátulas o archibebes. También incluye aves terrestres propias de comarcas como el Andévalo, el Condado o la Sierra, entre ellas rabilargos, mirlos o mochuelos.

Con un estilo personal de líneas minimalistas y limpias, la autora logra captar la esencia de cada especie, incorporando además pinceladas de color mediante técnicas como la acuarela, el gouache o el pastel, dando lugar a una obra sencilla pero expresiva.

La exposición se inaugurará el 8 de mayo y permanecerá abierta al público hasta el día 27. Durante la jornada inaugural, los asistentes podrán participar en una actividad lúdica de búsqueda, que incluirá el sorteo de una obra original de la artista.

María Raya, también conocida como Marabat, centra su trabajo en la divulgación y conservación del patrimonio natural y cultural, con especial atención a la avifauna de la provincia. A través de sus ilustraciones, busca acercar esta riqueza tanto a la población local como a visitantes, consolidando su trayectoria en exposiciones que combinan técnicas tradicionales y digitales.