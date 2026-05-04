Lepe celebra por primera vez la Romería de la Bella como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía

Lepe celebrará este año la Romería de la Bella con un carácter especial al ser la primera edición tras su reciente declaración como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, coincidiendo además con el sexagésimo aniversario de esta multitudinaria cita.

La presentación oficial ha tenido lugar en la Diputación Provincial de Huelva con la participación del presidente, David Toscano; el alcalde de Lepe, Adolfo Verano; la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deportes, Teresa Herrera; la teniente de alcalde y diputada provincial, Ana Delgado; y el hermano mayor de la Hermandad de la Bella, Manuel Toscano.

Durante el acto, se puso de relieve la importancia de una celebración que combina fe, tradición, cultura y convivencia, consolidándose como una de las romerías más destacadas de Andalucía. El presidente de la Diputación destacó que “la Romería de la Bella es una de esas celebraciones que explican muy bien lo que es Lepe y también lo que es Huelva: raíces, sentimiento y devoción”.

Por su parte, la delegada territorial subrayó el crecimiento progresivo de esta romería, que “se ha convertido en un símbolo del turismo religioso”, mientras que desde la Hermandad se agradeció el respaldo institucional que ha permitido alcanzar este reconocimiento.

El alcalde de Lepe puso en valor la coincidencia entre el 60 aniversario y la distinción turística, señalando que supone “una oportunidad para mostrar al mundo una tradición que los leperos llevan siglos transmitiendo”.

Aunque la romería cuenta con 60 años de historia, la devoción a Nuestra Señora de la Bella se remonta al siglo XV. La celebración comenzará el viernes 8 de mayo con la ofrenda floral y el desfile de romeros, carruajes y caballos, así como la presentación de hermandades filiales.

El sábado tendrá lugar el tradicional camino de ida hacia el recinto de la ermita, en las inmediaciones del puerto de El Terrón, donde se desarrollarán los actos hasta el lunes, jornada en la que se realizará el camino de vuelta con el traslado de la Virgen hasta la parroquia de Santo Domingo de Guzmán.

El Ayuntamiento de Lepe, en coordinación con otras administraciones, ha activado el Plan Romero 2026 para garantizar la seguridad, la limpieza y los servicios sanitarios durante los días de celebración. La localidad luce ya engalanada para acoger una romería que este año se presenta como una de las más especiales de su historia.