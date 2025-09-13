Zalamea la Real acogerá una charla sobre el Alzheimer el próximo 23 de septiembre

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora cada 21 de septiembre, la Asociación de Mujeres Ilusión y Realidades, en colaboración con el Ayuntamiento de Zalamea la Real, ha organizado una charla de concienciación sobre esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo.

El encuentro se celebrará el martes 23 de septiembre en el hall del Teatro Ruiz Tatay y estará impartido por la psicóloga Patricia Gómez Moyano, quien ofrecerá pautas y recomendaciones para cuidar la mente y la memoria.

Bajo el lema “Tu vida merece ser recordada”, la cita busca sensibilizar sobre la importancia de la detección temprana, el apoyo a las familias y la necesidad de impulsar la investigación en la lucha contra el Alzheimer.

Con este acto, Zalamea la Real se suma a la agenda de actividades que se desarrollan en torno a esta efeméride para poner el foco en una enfermedad que continúa siendo uno de los principales retos de salud pública.