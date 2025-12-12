El Belén Viviente de El Rocío cancela dos jornadas por el mal tiempo

El Belén Viviente de El Rocío permanecerá cerrado al público este viernes 12 y sábado 13 debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para ambos días. Así lo ha comunicado la organización, que ha decidido suspender temporalmente la actividad para garantizar la seguridad de participantes y visitantes.

Desde la entidad responsable han agradecido la comprensión del público y han explicado que la previsión es reabrir el domingo 14, siempre y cuando la climatología lo permita.

El Belén Viviente es una de las actividades navideñas más esperadas en la aldea almonteña, por lo que se permanece muy pendiente de la evolución del tiempo para poder retomar la programación cuanto antes.