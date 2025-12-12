¿Qué oferta cultural ofrece el Ayuntamiento de Huelva para el primer semestre de 2026?

El Ayuntamiento de Huelva lanza una atractiva oferta cultural para el primer semestre de 2026, que debe hacer las delicias de todos los onubenses. Un calendario de eventos con el que “Huelva disfrutará de una programación estos primeros meses del año a la altura de una ciudad que reclama ocio y arte a partes iguales, con artistas de primer nivel y pensado para que todos los onubenses, independientemente de sus gustos y su edad, puedan disfrutar de música, teatro, ópera y magia en mil y una formas”.

El Gran Teatro de Huelva junto a la Casa Colón, ha dicho Molina “serán los dos escenarios principales, que acogerán 37 espectáculos con los que vamos a seguir convirtiendo a Huelva en un referente para la cultura”.

La música volverá a ser protagonista con la presencia en Huelva de nombres propios como Pablo López, Cantores de Híspalis, Sergio Contreras, las guerreras K-Pop, Laura Gallego, Pasión Vega, Rufus T. Firefly, el musical de Sonrisas y Lágrimas y el de Goya, Tamara, Marwan, la Asociación Musical Teatro Lírico de Huelva, Andalucía Sinfónica, nuestra Banda Sinfónica Municipal o el Festival Flamenco de Huelva.

Respecto a los espectáculos teatrales, el concejal ha asegurado que “hemos conseguido meter al Huelva en las principales giras de las compañías de nuestro país y durante los próximos meses nos van a visitar ocho representaciones teatrales con figuras de primer nivel, para deleite de los cada vez más numerosos aficionados al teatro de Huelva”. Nacho Molina ha apuntado que se incluyen además propuestas de ópera y carnaval y obras protagonizadas por figuras de primer nivel como María Galiana, Ana Torrent, Rafael Álvarez El Brujo, Antonio Molero, Pepe Viyuela, José Luis García-Pérez, María Adámez o Ana Garcés, entre otros.

Como principal novedad y apuesta, la magia también tendrá cabida en la programación cultural de la capital, de la mano Dakris, “uno de los magos que más está dando que hablar estos últimos años en la comunidad mágica y premio nacional de Magia”. En definitiva, ha asegurado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva “una programación completa, para todos los públicos, con espacio también para los artistas de la tierra, pero, sobre todo, una programación con la que seguimos trabajando para convertir a Huelva en capital de la Cultura, porque Huelva tiene que estar presente en la agenda de los mejores y en eso estamos trabajando”.

Música

El 9 de enero, Pablo López será el encargado de inaugurar la temporada musical en Huelva tras unas intensas Navidades. Después un año centrado en la creación y en un proceso artístico más maduro, el cantante sorprende anunciando su gira ‘El Niño del Espacio En Concierto’, la gira que lo llevará a recorrer España durante los primeros seis meses de 2026. Este regreso a los escenarios supone una nueva oportunidad para reencontrarse con un público que ha acompañado al artista desde sus inicios y que sigue llenando cada concierto.

El 20 de febrero llega ‘Credo’, 25 temas que hacen un recorrido extenso por la discografía de Cantores de Híspalis en el mundo cofrade e incluyen tres temas nuevos. Su repertorio, profundamente vinculado a la religiosidad popular se enriquece en esta ocasión con colaboraciones excepcionales que elevan la propuesta artística a un nuevo nivel.

El onubense Sergio Contreras llega a Huelva el 21 de febrero en el marco de su gira ‘20 aniversario’. Durante esta gira especial repasará sus grandes éxitos e incluirá colaboraciones con voces originales de sus canciones como Fernando Caro (voz en ‘Llena de Luz y de Sal’, ‘Yo No Quise’, ‘Letras Malditas’), Soni López (voz de ‘Te Está Matando’) y Rafa Púas, su compañero habitual, para hacer brincar y cantar al público.

El 14 de marzo el ritmo de Las guerreras K-Pop desembarca en Huelva con un tributo musical del fenómeno global que rompe barreras entre animación y música con su distintiva fusión. Prepárate para vivir una explosión de música, baile y color con este tributo musical lleno de energía. Con una puesta en escena espectacular y canciones que no podrás dejar de cantar, las Guerreras K-POP harán vibrar desde el primer minuto.

El 21 de marzo, Laura Gallego, una de las voces indiscutibles del panorama musical desde que fue la ganadora de la segunda edición del prestigioso programa de Canal Sur ‘Se llama Copla’ llega a la Casa Colón. Quince años después y con solo 32 años, Laura Gallego se erige como la última gran folclórica de España, la heredera de un legado musical incomparable y una voz que mantiene viva la llama de la copla en el siglo XXI.

Penélope Watson, sinónimo de vanguardia, riesgo y eclecticismo, volverá a los escenarios de Huelva el 9 de abril con una propuesta que lleva décadas balanceándose entre la crudeza del rock y la experimentación, entre lo urbano y lo tecnológico, pero con su sello personal que solo basta una escucha para reconocerlo.

El 25 de abril, Pasión Vega trae a Huelva su espectáculo ‘Pasión Almodóvar’, una recopilación de las canciones más emblemáticas de las películas del oscarizado director manchego, donde Pasión Vega compartirá escenario con uno de los pianistas de jazz más reconocidos del panorama musical actual, Moisés Sánchez, quien además ha estado a cargo de los arreglos musicales.

El 1 de mayo, Rufus T. Firefly, la banda liderada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro, considerada de culto dentro del panorama independiente de nuestro país actuará en el Gran Teatro. Su energía y sonido profundamente sofisticados huyen de lo evidente y construyen en cada producción y directo un ambiente de magia y rock con deslices hacia una psicodelia pulcra y altamente adictiva.

Los musicales también son protagonistas de la programación cultural. Concretamente, los días 2 y 3 de mayo, ‘Sonrisas y Lágrimas’, la nueva producción de Theatre Properties, ofrece no solo la emotiva historia y la inolvidable música de Rodgers & Hammerstein, sino también una escenografía que traslada al público a la Austria de los años 30. Cada ambiente está cuidadosamente diseñado para envolver a los espectadores en la atmósfera del clásico, desde el convento hasta la villa de los Von Trapp y los majestuosos Alpes.

El 9 y 10 de mayo llega ‘Goya’, un gran texto teatral con la música como hilo conductor, que cobra vida a través de 24 canciones originales interpretadas en directo y acompañadas por orquesta en vivo, creando una experiencia escénica única, vibrante y entretenida. Una obra pensada para emocionar y divertir, lejos de parecer una obra clásica, donde el ritmo, la pasión y el humor se entrelazan en cada escena. Narra la vida apasionante de Francisco de Goya, genio universal atrapado entre el poder y la censura, el amor y la política, en una España convulsa entre la Inquisición y la modernidad ilustrada.

El 16 de mayo, le toca el turno a Tamara, una artista única en su estilo. Tamara cumple 25 años con una nueva gira y con un formato íntimo en el que conecta con el público de una forma cercana y emocionante. En ‘Piano y voz’ Tamara interpreta sus grandes éxitos poniendo el protagonismo en su voz sobrecogedora, sin artificios, acompañada únicamente de su inseparable piano. También habrá espacio para versiones muy especiales como las que acaba de estrenar en homenaje a Manuel Alejandro y Rocío Jurado y presentará en directo alguno de sus nuevos temas estrenados para esta gira dentro de su nuevo álbum de aniversario. Una puesta en escena impecable, envolvente y que atraviesa al espectador desde los primeros acordes.

El 30 de mayo llega Marwán, considerado desde hace casi una década una de las principales voces de la canción de autor y de la poesía en España y Latinoamérica, tras dos décadas de giras nacionales e internacionales y haber vendido 200.000 discos en todo el mundo, Marwán regresa con su nuevo disco 20 aniversario ‘Canciones para una urgencia’. En este nuevo disco ha optado por reinterpretar sus canciones con un sonido más moderno, dejando atrás el estigma del cantautor para darle a cada canción un lavado de cara sorprendente. Todo un lujo para los amantes de la música y de las buenas letras.

La Asociación Musical Teatro Lírico de Huelva pondrá este año en escena el dia 12 de junio la zarzuela ‘El barberillo de Lavapiés’, una de las obras más alegres y emblemáticas del repertorio lírico español, con música de Barbieri y libreto de Luis Mariano de Larra. La banda Sinfónica Municipal de Huelva será la encargada de poner la música bajo la experta batuta de su director, el maestro Francisco de la Poza.

‘Andalucía Sinfónica’ hace tres nuevas paradas en Huelva, en esta ocasión con la orquesta de Córdoba, el 27 de febrero, la Sinfónica de Málaga el 12 de abril, y cierra la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla el 18 de Abril, lo que supone una nueva oportunidad para conocer más y disfrutar de la música sinfónica bajo la batuta de los mejores directores y con la interpretación de los mejores músicos, porque nuestras orquestas son de todos los andaluces y para todos los andaluces.

Además de todo esto, la Banda Sinfónica Municipal de Huelva trae para este primer semestre del año siete citas en las que abarcará desde el Jazz, hasta los grandes éxitos de ABBA o nuestra música más tradicional con los ritmos de nuestra tierra.

Y para cerrar con broche de oro el semestre, celebraremos una nueva edición del Festival Flamenco de Huelva, en esta ocasión del 1 al 7 de junio, una cita que se presentará en su momento, sorprendiendo a todos los aficionados.

Teatro

La temporada teatral de 2026 la inaugura el 6 de marzo la ópera ‘El elixir de amor’, interpretada por la Compañía de Ópera ‘Leonor Gago’ y en colaboración con la Ópera Nacional de Moldavia. La obra representa la historia de Nemorino que está enamorado de Adina, sin ser correspondido. Todo cambiará cuando llega a su pueblo Dulcamara, un embaucador que vende un elixir de amor (un vino corriente). Nemorino se emborracha y, en efecto, Adina se vuelve loca por él. Es sorprendente como esta ópera, de considerable sencillez, triunfa de forma tan contundente, la inspiración melódica es impactante, todo es bonito, romántico y con humor, con un peso de la obra que recae en las voces. El tenor interpreta la famosa aria ‘Una Furtiva Lágrima’, para la que se requiere un excelente fraseo y una magnífica media voz.

Justo al día siguiente, el 7 de marzo, se estrena en casa ‘Milagroso’, una hilarante comedia de enredos, en la que Juanma y Charly, dos amigos en aprietos económicos deciden secuestrar a Ramón, un empresario adinerado, con la esperanza de pedir un rescate. Sin embargo, su falta de experiencia y los constantes malentendidos transforman el plan en un caos absoluto. Con diálogos agudos y situaciones absurdas, el secuestro nos lleva a una montaña rusa de risas mientras los secuestradores descubren que su víctima no es lo que parece, ni ellos tampoco. Una obra de teatro que mezcla humor, tensión y una crítica feroz a todas las conspiranoias del S. XXI, perfecta para una noche llena de carcajadas y reflexión. El montaje está escrito y dirigido por David Sainz y Sofía M. Privitera e interpretado por los actores Dani Mantero, Ken Appledorn y Jairo Sánchez.

El 20 de marzo, en ‘Yo solo quiero irme a Francia’, María Galiana nos presenta una obra donde lo real y lo mágico conviven con naturalidad, donde el humor sirve de defensa ante el dolor y donde a veces, irse a Francia no es una huida, sino un acto de libertad. ‘Yo sólo quiero irme a Francia’ es una comedia amarga sobre lo que se hereda, lo que se calla y lo que queda por decir, en la que durante el velatorio de una anciana en un pueblo cualquiera, dos desconocidas descubren que están unidas por una herencia inesperada y una historia familiar llena de secretos.

El 26 de marzo, la Comparsa Martínez Ares presentará en Huelva: ‘Los Humanos’, la comparsa con la que el autor gaditano Antonio Martínez Ares regresa al COAC 2026, después de un año de ausencia debido a problemas de salud. Con 23 finales en su haber, ha conseguido el primer premio en diez ocasiones, el regreso de Martínez Ares al COAC tras un año de descanso se convierte en uno de los grandes alicientes para la próxima edición y en Huelva tendremos la suerte de poder disfrutarlo semanas después de su estreno.

‘EA’, con el autor onubense Julio Fraga, es una comedia esperpéntica, un viaje al futuro a largo tiempo, un viaje a los sentimientos más profundos y un análisis sobre las relaciones humanas. El 10 de abril disfrutaremos en Huelva de este homenaje a los seres queridos fallecidos, una forma de honrar su memoria y mantener su legado vivo y una oportunidad para recordar las cosas por las que amábamos a esa persona y celebrar la vida que compartimos.

En ‘Las amargas lágrimas de Petra Von Kant’, el 24 de abril, Ana Torrent protagoniza una obra en la que Petra von Kant, una exitosa diseñadora que acaba de separarse de su segundo marido, vive con su secretaria Marlene, ayudante y casi esclava. Cuando una de sus mejores amigas le presenta a Karin, una joven oportunista de orígenes humildes, Petra se enamora perdidamente de ella y promete convertirla en una modelo internacional. Las dos mujeres comienzan entonces una tormentosa relación.

Rafael Álvarez El Brujo presenta el 15 de mayo la obra ‘Volar con los pies en el suelo’, inspirándose en los comediantes del teatro clásico y popular, parientes lejanos de los bufones de Shakespeare y de los graciosos del Siglo de Oro. Cómicos que construían su actuación mezclando fragmentos de diversas obras y se lanzaban a volar en escena confiados en las alas de su inspiración. Nadie sabe qué puede pasar en este espectáculo. Lo que sí es seguro es que disfrutaremos de una velada inolvidable repleta de humor, complicidad y emoción con la maestría de Rafael Álvarez El BRUJO.

‘El Barbero de Picasso’, llega al Gran Teatro el 29 de mayo. Protagonizada por Antonio Molero y Pepe Viyuela, es una hilarante comedia que toma como punto de partida la conocida relación de amistad y camaradería que el pintor malagueño mantuvo con su peluquero Eugenio Arias en Vallauris (Francia) desde 1948. Choques culturales en aquella Francia de exiliados que discuten animadamente —a la española— sobre toros, política o arte, mientras nos conducen a reflexionar sobre nuestro pasado; sobre nuestra ancestral incapacidad —también muy española— de comunicarnos para construir.

Y por último, cierra la temporada teatral de este primer semestre, el 19 de junio, ‘Panorama desde el puente’ donde José Luis García-Pérez, María Adánez y Ana Garcés forman parte del reparto de este clásico de Arthur Miller, quien centró la trama en la ciudad de Nueva York en la década de 1950, mostrando la migración italiana, que soñaba con vivir en el país de las oportunidades. El sueño americano es también el que ilumina hoy a tantos hispanos que viven en Nueva York. De alguna manera también venezolanos, peruanos, mexicanos, ecuatorianos y otros muchos hispanos vienen a España con la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida que en sus países de origen y que hacen que esta obra a pesar de tener más setenta años esté hoy de total actualidad.

Magia y mucho más

El conocido como Mago Invisible, Dakris, traerá a Huelva el 28 de febrero, un espectáculo con tele transportaciones, desapariciones, mentalismo, ilusiones con objetos del público y muchas sorpresas para casi borrar la fina línea que separa la realidad de la imaginación y hacer a muchos replantearse la idea que todo es posible.

Además, del 27 de enero al 7 de febrero, el Carnaval Colombino será el protagonista para que las coplas de los carnavaleros resuenen en el Gran Teatro.

Asimismo, el 12, 13 y 14 de marzo celebraremos una nueva edición del Festival Wofest que regresa al Gran Teatro, con una edición que sin duda volverá a sorprendernos y de la que se desvelarán más detalles cuando se aproxime la cita.

Entre las principales novedades, que merecerán una presentación propia, destaca Gambafest, un Festival del Humor que prevé traer a la ciudad a humoristas de renombre de dentro y fuera de Huelva.

Entradas

Las entradas para los principales espectáculos saldrán a la venta a partir de mañana, a través de los canales habituales, es decir, tanto a través de Internet, mediante la web www.entradas.huelva.es, como en la taquilla del Gran Teatro, abierta al público en horario de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.

Para el resto de espectáculos se irán poniendo a la venta de forma escalonada, tras su anuncio previo a través de las redes sociales del Ayuntamiento, así como por el canal de WhatsApp.