La cantaora Argentina lanza hoy su nuevo disco Utrera Flamenco Fetén
Un trabajo grabado en directo que rinde homenaje a la tradición flamenca de Utrera y marca un hito en la carrera de la artista onubense.
La cantaora Argentina estrena hoy Utrera Flamenco Fetén, un disco que la propia artista considera uno de los más especiales de su trayectoria. El proyecto nace como un homenaje a la poderosa tradición flamenca de Utrera, tierra de referentes como La Serneta, Pinini o Gaspar de Utrera, cuyas huellas laten en cada una de las piezas que integran el álbum.
El trabajo fue grabado en una sola jornada, en directo y con público, el pasado 14 de mayo en el Espacio Cultural Fetén de Utrera en homenaje a El Cuchara. El resultado es un disco de once temas que combinan rumbas —como “No sé” y “Culpable”— con palos de raíz, entre ellos una soleá dedicada a Mercé “La Serneta” o unas cantiñas inspiradas en la escuela de Pinini. Argentina explora estos estilos desde el respeto absoluto a la tradición, al tiempo que imprime su sello personal y su característica expresividad.
Antes del lanzamiento oficial, la artista ya había adelantado dos temas que han despertado gran expectación: Ódiame, una rumba poderosa que muestra su versatilidad, y Utrera Mía, una bulería profundamente enraizada en el compás local. En este proyecto, Argentina cuenta con el respaldo de un elenco de músicos de primer nivel, muchos de ellos vinculados a la escena flamenca de Andalucía.
Con este nuevo disco, la artista onubense —dos veces nominada a los Latin Grammy— reafirma su posición como una de las voces más influyentes del flamenco actual. Utrera Flamenco Fetén se presenta como una obra imprescindible para los amantes del género y un recorrido vibrante por una de las cunas históricas del compás.