El I Rally Fotográfico La Rábida ya tiene ganadores

La Diputación de Huelva ha anunciado los ganadores del I Rally Fotográfico La Rábida, un certamen concebido para poner en valor el patrimonio histórico, artístico y natural de los lugares colombinos a través de la fotografía. En esta primera edición, nueve obras han sido reconocidas por el jurado por su calidad técnica y su fuerza visual.

El diputado responsable de la Unidad de Gestión de La Rábida, Juan Daniel Romero, destacó durante la entrega de premios “la alta participación y el nivel de las obras presentadas”, subrayando que este nuevo rally “se consolida como un espacio de creación en torno a un territorio cargado de significado histórico y cultural”.

Premios otorgados

El certamen ha repartido 15.000 euros en premios, distribuidos en tres categorías y un galardón especial dirigido a artistas nacidos en la provincia.

Primeros premios “Diputación de Huelva” (3.000 euros):

“El sueño”, de José Luis Lancha Colchero

Imagen sin título de Emilio Gómez Gutiérrez

Segundos premios (1.500 euros):

Premio Muelle de las Carabelas : “Reflejos colombinos”, de Juan Antonio García Delgado

Premio Parque Botánico José Celestino Mutis : “El futuro y la esperanza”, de Juan Antonio Ruiz Rodríguez

Premio Monasterio de La Rábida : “El eco del silencio”, de María del Carmen Vázquez Guerrero

Premio Especial “Artista de la Provincia”: “Alunizando en el carajo”, de Alejandro García Orta

Terceros premios (1.000 euros):

“El Almirante”, de Andrés Olivas Reyes

“A pesar del paso del tiempo”, de Alicia Clerencia Adanero

“D de descubrimiento”, de Manuel Jesús Parada Hernández

Una mirada artística al corazón de La Rábida

Las imágenes ganadoras ofrecen una visión renovada de enclaves tan emblemáticos como el Monasterio de La Rábida, el Muelle de las Carabelas o el Parque Botánico José Celestino Mutis, reinterpretando su esencia desde nuevos enfoques visuales. Romero destacó que este rally formará parte de la programación anual que la Diputación desarrolla en el enclave, con el objetivo de seguir promoviendo la cultura y la creación artística en torno a uno de los lugares más significativos de la historia colombina.