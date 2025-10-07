Zalamea la Real acoge la presentación de “Sobrevivir, memorias de una estraperlista”, la nueva obra de Manuel Domínguez Cornejo

El hall del Teatro Ruiz Tatay, en Zalamea la Real, será escenario este viernes 10 de octubre, a las 20:00 horas, de la presentación del libro “Sobrevivir, memorias de una estraperlista”, escrito por Manuel Domínguez Cornejo. Con este evento se inaugura el ciclo de presentaciones literarias que el Ayuntamiento organiza con motivo de la celebración del Día de la Biblioteca, una cita cultural que incluirá diversas actividades a lo largo del mes.

La obra, profundamente humana y emotiva, rescata del olvido la historia de una mujer zalameña que, viuda durante la Guerra Civil, se ve obligada a recurrir al estraperlo para sacar adelante a sus dos hijos, de apenas seis y ocho años. A través de sus páginas, Domínguez Cornejo ofrece un retrato sincero de la dureza de la posguerra, pero también de la resiliencia, la valentía y el amor materno que marcaron la vida de tantas mujeres anónimas de aquella época.

El autor invita a los lectores a acompañar a su protagonista en una travesía de supervivencia donde el coraje y la esperanza se convierten en las únicas armas frente a la adversidad. “Sobrevivir, memorias de una estraperlista” es, en palabras de su creador, un homenaje al espíritu indomable de quienes nunca se rindieron, incluso en los momentos más oscuros de la historia.

Desde la Concejalía de Cultura de Zalamea la Real se anima a vecinos y visitantes a participar en esta velada literaria, que promete emocionar y rendir tributo a la memoria de una generación de mujeres fuertes y luchadoras.