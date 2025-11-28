La Diputación acerca la dramaturgia contemporánea a los talleres de teatro municipales
Autores de renombre guían a los grupos de Aljaraque, Lepe, San Juan del Puerto y Moguer en procesos creativos y escritura dramática
Las sesiones comenzaron el 25 de noviembre en el Teatro Cinema de Corrales, en Aljaraque, continuaron el 26 en la Capilla de San Cristóbal de Lepe y finalizaron el 27 de noviembre con dos actividades en el Teatro Municipal Juan Alonso de Guzmán de San Juan del Puerto y en el Liceo Municipal de la Música de Moguer. Durante estos encuentros, los autores compartieron su experiencia y técnicas, fomentando el diálogo y la experimentación con los asistentes.
Paco Gámez y Guadalupe Sáez, ambos galardonados con el Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez, destacaron por su trayectoria en la dramaturgia contemporánea, contribuyendo a que los talleres profundicen en nuevas metodologías de creación escénica y escritura dramática.
El programa busca estimular la creatividad, acercar la dramaturgia a nuevos públicos y favorecer el intercambio de experiencias entre profesionales y grupos locales. Con esta iniciativa, la Diputación refuerza la formación cultural en los municipios y fortalece la actividad teatral en la provincia.