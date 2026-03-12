NOCHES ENCENDIDAS: Homenaje a Michael Jackson y Queen" en San Juan del Puerto

Sumérgete en una experiencia única donde la música y la luz se funden para crear una atmósfera mágica. Noches Encendidas es un tributo íntimo que rinde homenaje a dos leyendas eternas: Michael Jackson y Queen. En un escenario iluminado únicamente por la suave luz de cientos de velas, las voces en directo y los arreglos cuidadosamente interpretados transportan al público a un viaje emocional por los mayores éxitos de ambos artistas.

Más que un concierto, es una vivencia cercana y emocionante, donde cada nota y cada voz cobran un significado especial. La fuerza del rock y el alma del pop se encuentran en un formato elegante, cálido y envolvente, pensado para disfrutar de la música desde la proximidad y la emoción. Una noche diferente, íntima y brillante, para revivir los clásicos de siempre bajo la luz de las velas.

- FECHA: Viernes 13 de Marzo a las 22:00 h

- LUGAR: Teatro Municipal Juan Alonso de Guzmán. SAN JUAN DEL PUERTO - HUELVA

- COMPRA DE ENTRADAS: https://www.dentralia.com/evento/Qsw3wT6HvWRTvCr4rr4D

- PUNTO DE VENTA: Golosinas Benítez