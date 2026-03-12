La Biblioteca Provincial de Huelva acoge una nueva sesión del Listening Club dedicada al jazz

La Biblioteca Provincial del Estado en Huelva celebrará el próximo sábado 14 de marzo una nueva sesión del Listening Club, una iniciativa cultural centrada en la apreciación del jazz a través de la escucha musical y la lectura.

La actividad tendrá lugar a las 12:00 horas en el salón de actos de la biblioteca y está abierta a cualquier persona interesada en conocer y profundizar en este género musical. El encuentro será moderado por los músicos y profesores del Instituto de Música Moderna y Jazz de Huelva, Antonio López y Rafa López.

Durante cada sesión del club se propone la escucha de una obra discográfica junto con la lectura de un texto que permite contextualizar el estilo, el artista o el momento histórico relacionado con la música seleccionada.

Además, la Biblioteca Provincial facilitará a los participantes una selección de referencias musicales y bibliográficas para apoyar el trabajo del club y fomentar el conocimiento del jazz desde una perspectiva cultural y divulgativa.

La actividad cuenta con entrada libre hasta completar aforo, aunque los miembros inscritos en el club tendrán preferencia de acceso. Con este tipo de propuestas, la biblioteca continúa ampliando su programación cultural y promoviendo espacios de encuentro en torno a la música y la literatura.