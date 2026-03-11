La Diputación presenta un libro sobre el papel de Moguer en la conquista y exploración de América

La Diputación de Huelva ha presentado el libro Conquistadores, exploradores y religiosos de Moguer en América: una óptica desde la gestión cultural, obra del investigador moguereño Sergio Ollero Lara editada dentro de la Colección Divulgación del Servicio de Publicaciones de la institución provincial.

El acto ha contado con la participación de la diputada de Cultura, Gracia Baquero, del propio autor y de la diputada de Servicios Sociales, Carmen Díaz. Durante su intervención, Baquero ha destacado la importancia de esta publicación para profundizar en la historia y el patrimonio de la provincia. “Hoy presentamos un libro que va mucho más allá de una publicación académica; es un trabajo que nos invita a mirar nuestra historia con una perspectiva renovada, rigurosa y profundamente comprometida con el conocimiento y la difusión de nuestro patrimonio”, ha señalado.

La diputada ha explicado que el libro parte de la investigación doctoral del autor, aunque trasciende el ámbito universitario para convertirse en una obra divulgativa que analiza la relación histórica, social y cultural que ha unido a Moguer con el continente americano desde hace siglos.

A través de un estudio de las fuentes históricas y del patrimonio existente, la obra revisa el legado americanista de la localidad y destaca el papel estratégico de su puerto, situado en el entorno navegable del río Tinto, desde el que partieron numerosos conquistadores, exploradores y religiosos que participaron en la expansión española en América.

Baquero ha subrayado además que el libro no se limita a revisar el pasado, sino que plantea nuevas perspectivas para aprovechar ese legado. “Este libro no se queda únicamente en el pasado, sino que nos propone analizar esa herencia histórica desde la gestión cultural contemporánea, planteando estrategias que permitan convertir esta memoria en una oportunidad para el desarrollo cultural y patrimonial de Moguer”, ha afirmado.

Por su parte, Sergio Ollero Lara ha explicado que la publicación es el resultado de varios años de investigación vinculados a su tesis doctoral sobre el legado americano de la ciudad. “El libro intenta poner el foco en los lazos que nos unen con el continente americano y recordar que ese vínculo forma parte de nuestra identidad”, ha indicado.

La obra se estructura en cinco capítulos que abordan, entre otros aspectos, el papel del puerto histórico de Moguer en la navegación atlántica, los vestigios artísticos relacionados con América en edificios como el monasterio de Santa Clara o el convento de San Francisco, y la participación de marineros, exploradores y religiosos moguereños en distintas expediciones.

Entre las figuras históricas que aparecen en el libro destacan los hermanos Niño, vinculados al primer viaje de Cristóbal Colón junto a los hermanos Pinzón, así como exploradores como Alonso Vélez de Mendoza, Bartolomé Ruiz o Juan Ladrillero. En el ámbito religioso se recuerda también la figura de fray Antonio de Olivares, fundador de la ciudad de San Antonio, en Texas.

La publicación concluye con un capítulo dedicado a la gestión cultural y a las posibilidades de poner en valor este patrimonio histórico en el siglo XXI, integrándolo en el desarrollo cultural y turístico de Moguer.

El libro, cuya portada ha sido diseñada por Miguel Ollero Márquez, padre del autor, ha sido editado en una tirada de 300 ejemplares que se distribuirán en bibliotecas de toda la provincia y también estarán disponibles en librerías.