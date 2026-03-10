La Fundación Odón Betanzos Palacios reabre su sede en Rociana del Condado y retoma su actividad cultural

La Fundación Odón Betanzos Palacios volverá a abrir sus puertas en Rociana del Condado el próximo miércoles 18 de marzo a las 19:30 horas con la inauguración de su sede, situada en la calle Las Huertas número 11. Este acto marcará el inicio de una nueva etapa centrada en la promoción cultural y literaria en la localidad.

Tras varios años de trabajo discreto dedicado a la preservación del legado del escritor rocianero, la Fundación retoma ahora su actividad con el objetivo de convertirse nuevamente en un espacio vivo para la cultura, el pensamiento y la creación.

La reapertura simboliza el regreso de una institución que aspira a consolidarse como un referente cultural en Rociana del Condado, inspirada en la figura y la obra de Odón Betanzos Palacios, una de las voces literarias más destacadas vinculadas al municipio.

En esta nueva etapa, la Fundación impulsará diferentes iniciativas como actividades culturales, encuentros literarios y proyectos destinados a mantener viva la memoria del autor y a fomentar la difusión de la literatura y el conocimiento.

El acto de inauguración estará abierto al público y pretende convertirse en un punto de encuentro para vecinos y amantes de la cultura, dando comienzo así a una renovada travesía cultural para Rociana del Condado.