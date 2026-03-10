El Portil se convierte en escenario de una nueva serie internacional de Netflix

El entorno natural de El Portil y Nuevo Portil se ha convertido estos días en escenario del rodaje de la nueva serie internacional de Netflix La Edad de la Inocencia. La productora Our Film 2025 SL ha elegido varios puntos de la zona para grabar algunas de las escenas de esta producción.

El equipo de rodaje ha instalado su campamento base en la explanada de la calle Mariposa de El Portil, desde donde se están coordinando los trabajos que también se desarrollan en diferentes puntos del núcleo urbano y en el entorno natural de Nuevo Portil, especialmente en la playa de la Flecha.

La serie, basada en la célebre novela de Edith Wharton, estará compuesta por seis episodios y narrará el conflicto entre el deber social y los deseos personales en el seno de la alta sociedad neoyorquina de finales del siglo XIX.

La elección de este enclave de la costa onubense vuelve a situar a Punta Umbría y El Portil en el mapa de las producciones audiovisuales internacionales, consolidando su atractivo como escenario natural para el cine y la televisión. Durante estos días, vecinos y visitantes han podido observar parte del trabajo del equipo de producción mientras se desarrollaban las grabaciones.