El Ayuntamiento digitaliza 138 grabaciones que recogen más de 40 años de la Semana Santa de Huelva

El Ayuntamiento de Huelva ha culminado el proceso de digitalización, organización y catalogación de una colección audiovisual dedicada a la Semana Santa onubense que reúne 138 grabaciones realizadas entre 1975 y 2020. Este material ya puede consultarse de forma online a través de la Biblioteca Digital del Archivo Municipal.

El fondo tiene su origen en la donación realizada en abril de 2025 por Miguel Ángel Vilas Villena, autor de las grabaciones, quien cedió gratuitamente este material audiovisual de carácter no profesional que recoge distintos momentos de la Semana Santa de la ciudad a lo largo de más de cuatro décadas.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha destacado que este trabajo permite preservar y difundir la historia cofrade de Huelva. Según ha señalado, la digitalización de esta colección “abre una auténtica ventana a la historia reciente de nuestra Semana Santa a través de imágenes que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad”.

Molina también ha agradecido el gesto del autor de las grabaciones, subrayando que esta aportación permitirá conocer mejor la evolución de las hermandades, los recorridos procesionales y los cambios experimentados por la propia ciudad con el paso del tiempo.

La colección incluye imágenes de salidas y recogidas procesionales, recorridos por distintas calles de Huelva, actos extraordinarios y celebraciones conmemorativas, así como escenas del ambiente y la participación ciudadana que rodean cada año esta manifestación cultural y religiosa.

Tras la recepción del material, el Archivo Municipal ha llevado a cabo su tratamiento archivístico mediante la digitalización y catalogación conforme a criterios técnicos, lo que permite ahora su consulta pública a través de internet mediante un visor que facilita el acceso individual a cada vídeo.

Además de esta colección audiovisual, la web del Archivo Municipal ofrece otros recursos relacionados con la historia de la Semana Santa de Huelva, como la colección de revistas ilustradas publicadas entre 1920 y 1960, entre las que destacan ejemplares como Mater Dolorosa y Semana Santa de Huelva, editada por la Hermandad del Santo Entierro.

El portal también incluye la actividad interactiva ‘Senderos de tradición’, un recorrido virtual que propone explorar los orígenes y la evolución de la Semana Santa onubense a través de documentos históricos, material gráfico y diferentes rutas por enclaves de la ciudad vinculados a la tradición cofrade.