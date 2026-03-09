Gran Vía Uno acoge la exposición “Entre el hilo y la piel” dentro del ciclo cultural nueveMÁSuno en el Uno

El restaurante Gran Vía Uno inaugurará el próximo miércoles 11 de marzo, a las 20:00 horas, una nueva exposición dentro del ciclo cultural nueveMÁSuno en el Uno, una iniciativa comisariada por Adrián Hernández que continúa acercando el arte contemporáneo a este espacio cultural de la capital onubense.

La muestra, titulada Entre el hilo y la piel, reúne las obras de las artistas Virginia Ogalla y Sandrine Crozes, quienes plantean un diálogo artístico a partir de una sensibilidad compartida en la que el gesto, la materia y el silencio adquieren un papel protagonista.

A través de composiciones depuradas y de gran carga simbólica, ambas creadoras exploran la relación íntima entre el hilo y la piel, estableciendo un vínculo entre aquello que une y aquello que se siente. Sus trabajos se mueven en un territorio sutil y poético que invita al espectador a detenerse y observar desde una mirada pausada.

El dibujo, la línea y el hilo atraviesan las piezas como un lenguaje común que conecta memoria, cuerpo y naturaleza. En algunas obras el trazo se vuelve casi imperceptible, mientras que en otras el hilo emerge del propio dibujo y se proyecta en el espacio, prolongando el gesto artístico y generando nuevas formas de relación entre materia y emoción.

La exposición se plantea así como una invitación a reflexionar sobre lo mínimo, lo frágil y lo esencial, proponiendo un recorrido sensible por elementos aparentemente simples que adquieren nuevos significados a través del arte.

La inauguración tendrá lugar el miércoles 11 de marzo en Gran Vía Uno, un espacio que continúa consolidándose en Huelva como punto de encuentro entre cultura, arte contemporáneo y conversación.