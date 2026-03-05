La Diputación de Huelva lleva a ARCO una reflexión artística sobre el arraigo y las migraciones

La Diputación de Huelva participa en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España, ARCOmadrid 2026, con el proyecto expositivo ‘En mi pecho un estandarte’, una propuesta que reflexiona sobre el sentimiento de pertenencia, las migraciones y la identidad cultural a través de la obra de distintos artistas onubenses y como homenaje al pintor de Puebla de Guzmán Sebastián García Vázquez.

La diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero, visitó el stand de la institución junto a los comisarios del proyecto, Gustavo Domínguez y Jennifer Rodríguez-López, y los artistas participantes en una propuesta que combina distintas disciplinas y que busca conectar pasado y presente a través del arte. Según explicó Baquero, el objetivo era que el espacio expositivo “hablara de lo que somos y de lo que sentimos”, mirando a la obra de quien supo retratar la vida cotidiana y la memoria colectiva de El Andévalo con autenticidad.

La exposición reúne trabajos de Andrés Aparicio, Josema López Vidal, Pilar Lozano, Juan Pérez y Paula Ruiz Aramburu, además de obras del propio Sebastián García Vázquez, considerado una figura clave del realismo pictórico onubense por su capacidad para reflejar el alma popular y el paisaje humano de la provincia.

El stand de la Diputación en ARCO se concibe como un espacio abierto que invita a recorrer la muestra desde distintos puntos. La propuesta se organiza en dos zonas diferenciadas: un área exterior que evoca la vida pública, el movimiento y el ruido, donde destaca la instalación de Andrés Aparicio, y un espacio interior que simboliza el hogar, la calma y la intimidad, con obras de Josema López Vidal y Paula Ruiz Aramburu, además de un autorretrato del pintor homenajeado.

Entre ambos espacios se sitúa un pasillo que actúa como nexo y que alberga una pieza audiovisual y musical creada por Pilar Lozano y Juan Pérez, configurando un puente entre la tradición artística y las expresiones contemporáneas.

Los comisarios del proyecto han explicado que la propuesta plantea un recorrido simbólico entre el viaje y el regreso, entre la añoranza y el hogar. En ese sentido, la exposición también pone el foco en los movimientos migratorios, tanto los actuales —que afectan a muchos jóvenes obligados a abandonar sus pueblos en busca de oportunidades— como los que vivieron numerosas familias del Andévalo en décadas pasadas.

El proyecto recuerda especialmente la emigración que se produjo tras el cierre progresivo de la minería en la zona, cuando muchos vecinos se trasladaron a países como Alemania, Holanda o Suiza. Ese paisaje humano de ida y vuelta, marcado por la memoria y el retorno, atraviesa toda la exposición.

La figura de Sebastián García Vázquez sirve así como eje del diálogo entre generaciones artísticas. El pintor, que regresó a Puebla de Guzmán tras su jubilación en 1974, nunca dejó de retratar su tierra, su folclore y sus costumbres, incluso cuando se encontraba lejos de ella.

Con esta propuesta, la Diputación de Huelva busca proyectar el talento artístico de la provincia en un escaparate internacional como ARCOmadrid, al tiempo que reivindica la memoria cultural y el sentimiento de identidad que forma parte de la historia colectiva del territorio.