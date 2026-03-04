Una exposición con 52 imágenes revive la historia del ferrocarril minero y el paisaje del Río Tinto

La Sala Municipal de Exposiciones acogerá del 9 al 26 de marzo la primera exposición fotográfica titulada ‘Río Tinto – Vía General’, una muestra organizada por la Asociación de Amigos del Río Tinto-Vía General (AARTVG) que pone en valor el patrimonio histórico, industrial y natural ligado al río y al antiguo ferrocarril minero.

La exposición reúne un total de 52 fotografías de calidad profesional que combinan una mirada documental y artística sobre uno de los elementos más emblemáticos de la historia industrial de la provincia de Huelva. Las imágenes recogen tanto escenas históricas de la línea férrea que conectaba la Cuenca Minera de Riotinto con el puerto de Huelva como paisajes naturales del entorno del río Tinto, conocido por sus singulares tonalidades rojizas y su peculiar vegetación.

A través de esta colección fotográfica, los visitantes podrán recorrer visualmente el trayecto de la antigua vía general, que atravesaba enclaves de gran valor natural y zonas de intensa actividad minera, reflejando el impacto de la industria en el territorio y la evolución de un paisaje único en Europa.

La iniciativa se enmarca además en la conmemoración del 150 aniversario del ferrocarril minero de Riotinto, una infraestructura clave para el desarrollo económico de la provincia y para la exportación de minerales desde la cuenca minera hasta la capital onubense.

Desde la asociación organizadora señalan que el objetivo de la exposición es dar visibilidad a la riqueza patrimonial vinculada al río Tinto y al histórico ferrocarril, así como fomentar el turismo cultural y patrimonial en la provincia.

La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, en horario de 12:00 a 14:00 horas, ofreciendo una oportunidad para redescubrir dos de los grandes símbolos del patrimonio industrial y natural de Huelva: el río Tinto y el histórico tren minero que durante décadas vertebró la actividad económica de la comarca.