La Hermandad de la Cinta de Huelva se hermanará con la de la Virgen del Sol de Adamuz

La Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta, patrona de Huelva, ha anunciado su próximo hermanamiento con la Hermandad de Nuestra Señora del Sol, patrona de Adamuz, en un gesto que refuerza los lazos espirituales surgidos entre ambas localidades tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero.

La decisión se produce después del hermanamiento institucional entre las ciudades de Huelva y Adamuz y tiene su origen en los momentos vividos durante los funerales celebrados en recuerdo de las víctimas de la tragedia. En Adamuz, la ceremonia estuvo presidida por la imagen de Nuestra Señora del Sol, mientras que en Huelva el funeral se celebró bajo la presencia de Nuestra Señora de la Cinta.

Ambas advocaciones marianas se convirtieron entonces en símbolo de consuelo y esperanza para las familias y para toda la comunidad, generando un vínculo espiritual que ahora se traducirá en un hermanamiento formal entre las hermandades y sus santuarios.

Desde la Hermandad de la Cinta se ha señalado que esta iniciativa pretende dejar constancia de que la presencia de la Virgen María fue “un signo de consuelo y esperanza para todos” en medio de unos acontecimientos que marcaron profundamente a ambos pueblos.

La propuesta ha sido aceptada por la Hermandad de Nuestra Señora del Sol de Adamuz. Tras el acto institucional celebrado este martes, representantes de ambas corporaciones han compartido un encuentro junto al párroco y oficiales de gobierno de la hermandad cordobesa para avanzar en los detalles de este hermanamiento que simboliza la unión fraternal entre las dos devociones y sus comunidades.