Ayamonte incorpora al Archivo Municipal un manuscrito inédito de Antonio León Ortega

El Ayuntamiento de Ayamonte ha aprobado en pleno la donación a la ciudad de un manuscrito inédito del escultor ayamontino Antonio León Ortega, fechado en septiembre de 1977, cuando el artista contaba con 70 años. El documento, de 34 páginas y escrito de su puño y letra, reúne vivencias personales, reflexiones y anécdotas sobre algunos de sus encargos y obras más relevantes.

El manuscrito será custodiado en el Archivo Municipal, donde quedará a disposición de investigadores y estudiosos como parte del patrimonio documental de la ciudad. La donación ha sido realizada por la familia de Jesús Villanueva Moreno, maestro ayamontino a quien el propio León Ortega entregó el texto con la intención de que le ayudara a dar forma a una autobiografía.

Antonio León Ortega (1907-1991), considerado el imaginero más prolífico de la posguerra en Huelva, desarrolló gran parte de su producción en la provincia, donde dejó más de trescientas obras. En 2007 fue nombrado Hijo Predilecto de Ayamonte con motivo del centenario de su nacimiento.

El alcalde, Alberto Fernández, ha destacado que esta incorporación refuerza el compromiso municipal con la conservación y difusión del legado cultural de uno de los grandes referentes artísticos de la provincia.