Éxito de participación en la I edición de los Premios para Jóvenes Escritores de la Asociación Fuente Claras Cabrera Mateos

La Asociación Fuente Claras Cabrera Mateos – Víctimas de Accidentes por Equinos Sueltos ha agradecido públicamente la amplia participación registrada en la Primera Edición de sus Premios para Jóvenes Escritores, una iniciativa cultural que ha recibido trabajos procedentes de diferentes puntos del país.

Según ha destacado la entidad, el número de obras presentadas ha superado con creces las previsiones iniciales, reflejando el interés que ha despertado la convocatoria y el nivel creativo de los jóvenes autores y autoras participantes.

Desde la asociación han subrayado la confianza depositada en este proyecto y han puesto en valor el esfuerzo y la dedicación demostrados por cada concursante. La diversidad temática y la calidad literaria de los trabajos recibidos, aseguran, suponen un impulso para seguir promoviendo iniciativas que fomenten la creación y el talento joven.

El jurado iniciará ahora el proceso de deliberación, que se desarrollará bajo criterios de rigor, imparcialidad y profesionalidad, según ha indicado la organización, que ha trasladado sus mejores deseos a todos los participantes.

La excelente acogida de esta primera edición consolida la apuesta de la Asociación por la promoción cultural y abre la puerta a futuras convocatorias destinadas a ofrecer nuevas oportunidades a jóvenes escritores.