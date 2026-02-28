La Hermandad de la Borriquita corona a María del Carmen Jiménez y Carmen Roldán en el II Certamen Andaluz de Saeta

El Gran Teatro de Huelva ha acogido la segunda edición del Certamen Andaluz de Saeta ‘Ciudad de Huelva’, organizado por la Hermandad de La Borriquita, en una gala que ha proclamado vencedoras a María del Carmen Jiménez y Carmen Roldán en sus respectivas categorías.

María del Carmen Jiménez, de San Bartolomé de la Torre, se ha alzado con el primer premio en la modalidad infantil, completando el podio Mikaela Martín y Ximena Martín, ambas de San Silvestre de Guzmán y pertenecientes a la escuela de la Fundación Amparo Correa. En la categoría juvenil, el triunfo ha sido para Carmen Roldán, de la Escuela de Saetas de Mari Ángeles Cruzado de Moguer, seguida por Juan José Almagro, de San Juan del Puerto, y Diego Casado, de Villanueva de Algaidas (Málaga). Los accésit del jurado han recaído en la cantaora de Lucena del Puerto Celeste Borrego y en el artista de Aljaraque Rubén Franco.

El jurado, compuesto por Ana de Caro, Israel Torres y Jeromo Segura, ha destacado el alto nivel artístico de todos los participantes, una valoración compartida por el público y que consolida esta cita anual en el calendario cultural onubense. El certamen cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, el Consejo de Hermandades y Cofradías y Huelva Comercio, además del patrocinio de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte y El Corte Inglés.

La entrega de premios ha estado presidida por la delegada territorial Teresa Herrera, en un acto conducido por la periodista Susana Martín y en el que también han participado representantes del jurado y el hermano mayor de La Borriquita, Abraham Cruz. Desde la organización se ha subrayado la importancia del respaldo institucional y del trabajo de las escuelas de cante para garantizar la continuidad de este certamen.

La velada ha contado con el acompañamiento musical de la Orquesta Colón B, aportando solemnidad a una cita que combina tradición, juventud y excelencia. Como premio principal, el concurso ha ofrecido una beca anual en la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco de Sevilla, reforzando su carácter formativo y brindando a los jóvenes talentos la oportunidad de continuar su preparación en uno de los centros de referencia del cante flamenco.