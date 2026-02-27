Almonte abre el lunes el plazo para solicitar los pases de vehículos del Rocío 2026

El Ayuntamiento de Almonte abrirá el próximo lunes, 2 de marzo, el plazo para solicitar los pases de vehículos con motivo de la Romería del Rocío 2026. El periodo permanecerá abierto hasta el 30 de abril y todas las gestiones deberán realizarse a través de la plataforma digital www.micharret.com, habilitada para centralizar el control de accesos y la movilidad en la aldea.

Con esta apertura anticipada, el Consistorio avanza en la planificación del dispositivo organizativo de la romería, especialmente en lo relativo a la regulación del tráfico y la seguridad en una celebración que congrega cada año a cientos de miles de personas.

A través de la plataforma podrán tramitarse los distintos tipos de pases. Entre ellos, los de 40 minutos, destinados a accesos puntuales para carga y descarga, que además podrán solicitarse durante los propios días de la romería. También se contemplan los pases de residentes y de propietarios no residentes, que permiten la entrada y salida diaria del vehículo durante los días del Rocío, con limitaciones temporales para evitar la permanencia prolongada en el interior de la aldea.

En el caso de las hermandades, se habilitan pases oficiales para vehículos autorizados y pases de servicios para proveedores, con acceso limitado hasta la casa hermandad correspondiente. Asimismo, se regulan los pases de prensa para los medios de comunicación que cubrirán el evento.

El Ayuntamiento ha subrayado la importancia de formalizar las solicitudes dentro del plazo establecido para facilitar la coordinación del dispositivo de seguridad. Desde el pasado año, el procedimiento es completamente digital, permitiendo realizar la solicitud y recibir la documentación sin desplazamientos previos.

Abierto también el plazo para matrículas de carruajes

De forma paralela, queda abierto hasta el 30 de abril el plazo para la solicitud y renovación de matrículas de carruajes. Según la ordenanza municipal aprobada en mayo de 2024, los vehículos de tracción animal que circulen por El Rocío deberán contar con la matrícula correspondiente al ejercicio en curso, una medida destinada a reforzar la identificación y el control del tránsito durante la romería.

Para consultas técnicas sobre la plataforma de pases de vehículos se ha habilitado el teléfono 616 697 508, y para incidencias relacionadas con matrículas de carruajes, el 622 76 98 54, ambos operativos en horario de 8.00 a 17.00 horas.