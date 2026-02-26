El profesor Manuel Ángel Vázquez Medel presidirá el jurado del Premio Huelva de Periodismo 2025, cuyo fallo se dará a conocer el próximo 16 de marzo. El catedrático onubense, recientemente reconocido con la distinción ‘Bandera de Andalucía de las Humanidades y las Letras’ por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, vuelve a asumir esta responsabilidad diez años después de su anterior participación.

Vázquez Medel ya encabezó el jurado en la edición de 2016, fallada en mayo de 2017, cuando resultó ganadora la periodista Ana Vives Casas, de Huelva Información, por el reportaje ‘Una nueva mirada a la vida’. En esta ocasión, el jurado deberá evaluar un total de 64 trabajos presentados a un galardón que alcanza su décima edición bajo la denominación actual, tras las 13 convocatorias celebradas como Premio de Periodismo Ciudad de Huelva.

El profesor onubense es catedrático de Literatura y Comunicación en la Universidad de Sevilla, donde ha desarrollado una amplia trayectoria académica e investigadora en el ámbito de la comunicación, la semiótica y la crítica literaria. En 2023 recibió el Premio Fama de la Hispalense, su máximo reconocimiento a la excelencia investigadora.

Entre sus numerosos méritos figuran el impulso a la creación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla, de la que fue vicedecano, así como la fundación del Grupo de Investigación en Teoría y Tecnología de la Comunicación y la creación del Departamento de Comunicación en 1991. Ha dirigido o codirigido más de 45 tesis doctorales y es autor de una veintena de obras académicas, con especial atención a figuras como Juan Ramón Jiménez, Francisco Ayala o Rafael Alberti.

En 2018, la Asociación de la Prensa de Huelva le concedió el Premio Ángel Serradilla por su compromiso con el periodismo ético.

El Premio Huelva de Periodismo, organizado por la Asociación de la Prensa de Huelva con el apoyo y patrocinio de la Diputación Provincial, tiene como objetivo promocionar los valores periodísticos, históricos, económicos, sociales y culturales de la provincia a través de los medios de comunicación.

La edición de 2025 incorpora como novedad la fusión de las categorías de Prensa e Internet en una única modalidad, que incluirá trabajos publicados tanto en papel como en formato digital. Esta modificación permitirá incrementar la dotación económica individual de cada categoría —Prensa, Radio, Televisión y Fotografía— hasta los 1.250 euros.