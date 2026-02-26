Lepe presenta el XIII Concierto Cofrade Solidario a beneficio de Cáritas

El Ayuntamiento de Lepe acogió ayer la presentación oficial del XIII Concierto Cofrade Solidario, una cita ya consolidada en el calendario cofrade de la localidad que volverá a unir música y solidaridad el próximo sábado 14 de marzo, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Municipal “Alcalde Juan Manuel Santana”.

En el acto participaron la teniente de alcalde de Cultura, Mariana Otero, y el concejal delegado José Manuel Cortés, junto al artista invitado de esta edición, el cantante Jonathan Santiago; el director de la Escuela Municipal de Música de Lepe, Ángel Domínguez; el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías, Manuel Pérez, y representantes de Cáritas Lepe.

El concierto está organizado por el Ayuntamiento de Lepe, el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Lepe y la Banda Sinfónica Municipal, que será la encargada de ofrecer el repertorio cofrade, contando en esta ocasión con la colaboración especial de Jonathan Santiago como artista invitado.

Como novedad artística, la pintora lepera Mayka Gómez Márquez realizará una creación en directo durante el espectáculo, cuya obra será sorteada al término del concierto entre los asistentes.

La recaudación íntegra del evento se destinará a Cáritas Parroquial de Lepe, con el objetivo de apoyar su labor de atención a familias y personas en situación de vulnerabilidad. Durante la presentación se destacó el carácter solidario de esta cita, subrayando que se trata de “una magnífica oportunidad de disfrutar de la música, el arte y la pintura” en una noche que combina cultura y compromiso social.

Las entradas ya se encuentran a la venta en la taquilla del teatro y a través de la plataforma www.giglon.com