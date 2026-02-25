El Gran Teatro acogerá el 27 de febrero la final del II Certamen Andaluz de Saetas Infantil y Juvenil ‘Ciudad de Huelva’

El Gran Teatro de Huelva será escenario el próximo 27 de febrero, a las 20.30 horas, de la final del II Certamen Andaluz de Saetas Infantil y Juvenil ‘Ciudad de Huelva’, organizado por la Hermandad de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de los Ángeles, La Borriquita, con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva y distintas entidades.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha destacado que el certamen supone “un homenaje a uno de los palos del flamenco que mejor nos identifica y que forma parte esencial de nuestra Semana Santa”, subrayando la importancia de apostar por niños y jóvenes para garantizar el futuro de esta tradición. En esta segunda edición participarán menores de Huelva capital, la provincia y también de Málaga, consolidando el carácter andaluz del evento.

Como principal novedad, el primer premio de la categoría juvenil consistirá en una beca anual para cursar estudios de cante en la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco, referente en la formación flamenca. En la modalidad infantil, el ganador obtendrá un viaje al Parque Warner Madrid y la oportunidad de cantar una saeta a los titulares de La Borriquita el Domingo de Ramos.

El certamen contempla dos categorías, infantil (de 5 a 12 años) y juvenil (de 13 a 20), pudiendo interpretarse saetas por toná, martinete, seguirilla, carcelera o estilo libre. El jurado estará formado por profesionales del flamenco y las entradas tendrán un precio de cinco euros.