El Centro de la Comunicación ‘Jesús Hermida’ celebra el II Ciclo de Cuaresma desde el 5 de marzo

El Centro de la Comunicación ‘Jesús Hermida’ acogerá a partir del próximo 5 de marzo el II Ciclo de Cuaresma, una propuesta cultural que, tras el éxito de la primera edición, volverá a convertir este espacio en punto de encuentro para los amantes del arte y la tradición cofrade.

La programación arrancará el 5 de marzo con la inauguración de la exposición ‘Cristo en la Prisión’, coorganizada por el diario Huelva Información y comisariada por Eduardo Sugrañes. La muestra recoge las fotografías realizadas por el fotoperiodista onubense Josué Correa durante la histórica visita del Cristo de la Sangre de la Hermandad de los Estudiantes al centro penitenciario de Huelva en la pasada Cuaresma. La exposición podrá visitarse hasta el 1 de abril, Miércoles Santo, en el horario habitual del centro.

El ciclo continuará el viernes 13 de marzo, a las 19:00 horas, con la segunda edición de ‘Desgranando marchas’, que contará con la participación del compositor David Hurtado, autor de conocidas marchas procesionales. En un formato divulgativo, el músico explicará el origen y significado de sus composiciones mientras la Banda Municipal de Huelva interpretará fragmentos de sus obras, permitiendo al público profundizar en la dimensión artística y emocional de la música cofrade.

La programación concluirá el jueves 19 de marzo, también a las 19:00 horas, con la conferencia performativa ‘Vírgenes’, del creador onubense Blas López. La propuesta reflexiona sobre el acto de vestir una imagen mariana desde una perspectiva contemporánea, integrando performance y videoarte con la participación de distintas voces del ámbito musical.

Todas las actividades previstas en el II Ciclo de Cuaresma serán de entrada libre y gratuita hasta completar aforo.